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Кайман
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Il caimano

Кайман, 2006

2006 / Италия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Бруно Бономо в 70-х был известным продюсером фильмов категории «Б». После громкого провала одного из его фильмов, он надолго ушел из бизнеса. Но вот кинокомпания «RAI» приглашает его снять фильм про возвращение Христофора Колумба на родину. Однако с внезапным уходом из проекта режиссера съемки прекращаются, и Бономо приходится предложить «RAI» другой сценарий. Сценарий фильма «Кайман», написанный молодым режиссером Терезой и посвященный премьер-министру Италии и медиамагнату Сильвио Берлускони. Фильм настолько спорный, что ни одна компания не берется его поставить.

Жизнь Бономо рушится на глазах, и пока он проходит через развод с женой и разногласия с банком, требующим закрытия всех его давних долгов, Бруно понимает, что единственное, что еще удерживает его в жизни — это его борьба за появление фильма на экранах.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 марта 2006
Возраст 18+
Режиссер
Нанни Моретти
Нанни Моретти
В ролях
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Маргерита Буй
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Джулиано Монтальдо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кайман 1 постер
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