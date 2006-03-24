Кайман, 2006

Бруно Бономо в 70-х был известным продюсером фильмов категории «Б». После громкого провала одного из его фильмов, он надолго ушел из бизнеса. Но вот кинокомпания «RAI» приглашает его снять фильм про возвращение Христофора Колумба на родину. Однако с внезапным уходом из проекта режиссера съемки прекращаются, и Бономо приходится предложить «RAI» другой сценарий. Сценарий фильма «Кайман», написанный молодым режиссером Терезой и посвященный премьер-министру Италии и медиамагнату Сильвио Берлускони. Фильм настолько спорный, что ни одна компания не берется его поставить.



Жизнь Бономо рушится на глазах, и пока он проходит через развод с женой и разногласия с банком, требующим закрытия всех его давних долгов, Бруно понимает, что единственное, что еще удерживает его в жизни — это его борьба за появление фильма на экранах.