Перемена адреса, 2006

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о выходе в прокат О фильме Недавно переехавший в Париж застенчивый и неловкий музыкант Давид влюбляется в свою молодую ученицу Джулию. Он делает все возможное, чтобы ее соблазнить. А его соседка по дому Анна страстно его поддерживает, подбадривает, советует и утешает… Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 21 июня 2006 Режиссер Эммануэль Муре В ролях Эммануэль Муре Фредерик Бэль Фанни Валетт Дэни Бриллиант Ариан Аскарид Все актеры и съемочная группа 1 постер

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