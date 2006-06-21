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Перемена адреса, 2006

2006 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Недавно переехавший в Париж застенчивый и неловкий музыкант Давид влюбляется в свою молодую ученицу Джулию. Он делает все возможное, чтобы ее соблазнить. А его соседка по дому Анна страстно его поддерживает, подбадривает, советует и утешает…
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 июня 2006
Режиссер
Эммануэль Муре
В ролях
Эммануэль Муре
Фредерик Бэль
Фанни Валетт
Фанни Валетт
Дэни Бриллиант
Ариан Аскарид
Ариан Аскарид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перемена адреса 1 постер
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