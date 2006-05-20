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Лето 2004
Киноафиша Фильмы Лето 2004
Sommer '04

Лето 2004, 2006

2006 / Германия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
Участие в фестивалях: Канны 2006 (Двухнедельник режиссеров), Эдинбург 2006, Торонто 2006, Копенгаген 2006, Варшава 2006.
В свои 40 лет Мириам излучает красоту, спокойствие и уверенность в себе – словно море вблизи ее летнего дома. В жизни, которую она делит с другом Андре и их 15-летним сыном Нильсом, нет запретов, а есть понимание. И если Нильс пригласит свою 12-летнюю девушку Ливию провести каникулы вместе с ними – прекрасно. Но когда бесстыдно чувственная Ливия начинает флиртовать с Биллом, мужчиной постарше, Мириам считает своим долгом прекратить эти сомнительные отношения. Однако, сделав это, она сама влюбляется в застенчивого и очаровательно неуверенного в себе Билла. Мириам соблазняет его, начинает с ним тайно встречаться. Но Билл влюблен не в Мириам, а в Ливию. И внезапно бесконечные горизонты жизни исчезают для Мириам в тумане ревности и отторжения, что приводит к трагической ошибке с фатальными последствиями…
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 20 мая 2006
Режиссер
Штефан Кромер
В ролях
Мартина Гедек
Роберт Зеелигер
Петер Давор
Швеа Лоде
Лукас Котаранин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лето 2004 2 постера
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