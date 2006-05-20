Лето 2004, 2006

В свои 40 лет Мириам излучает красоту, спокойствие и уверенность в себе – словно море вблизи ее летнего дома. В жизни, которую она делит с другом Андре и их 15-летним сыном Нильсом, нет запретов, а есть понимание. И если Нильс пригласит свою 12-летнюю девушку Ливию провести каникулы вместе с ними – прекрасно. Но когда бесстыдно чувственная Ливия начинает флиртовать с Биллом, мужчиной постарше, Мириам считает своим долгом прекратить эти сомнительные отношения. Однако, сделав это, она сама влюбляется в застенчивого и очаровательно неуверенного в себе Билла. Мириам соблазняет его, начинает с ним тайно встречаться. Но Билл влюблен не в Мириам, а в Ливию. И внезапно бесконечные горизонты жизни исчезают для Мириам в тумане ревности и отторжения, что приводит к трагической ошибке с фатальными последствиями…

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