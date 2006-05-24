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К востоку от Бухареста, 2006

2006 / Румыния
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме
Фильм-победитель "Особого взгляда" в Каннах-2006.
22 декабря. 16 лет прошло после революции. В небольшом городке в Румынии все уже ждут прихода Рождества. Пенсионер Пискочи готовится провести очередное Рождество в полном одиночестве. Учитель истории Манеску пытается рассчитаться со своими долгами. А Ждреску, владелец местной телевизионной станции, похоже, совсем не заинтересован в грядущих праздниках. Для него пришло время разобраться в истории. Вместе с Манеску и Пискочи он пытается найти ответ на вопрос, на который не может ответить вот уже 16 лет: "Все-таки была у них в городке революция или нет?"
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 мая 2006
Режиссер
Корнелиу Порумбоу
В ролях
Мирча Андрееску
Теодор Корбан
Йон Сапдару
Мирела Чоаба
Кристина Чофу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма К востоку от Бухареста 2 постера
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