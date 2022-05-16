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Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Jasmine Trinca
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Жасмин Тринка
Jasmine Trinca
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Дата рождения
24 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Жасмин Тринка
Родилась 24 апреля 1981 года. Рим, Италия.
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Фильмография Жасмин Тринка
История моей жены
мелодрама
2021, Венгрия / Франция / Италия / Германия
5.0
Супергерои
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, короткометражный, мелодрама
2020, Италия
0.0
На моей коже
драма, биография
2018, Италия
7.0
Везучая
2017, Италия
6.0
Томаззо
драма, комедия
2016, Италия
5.0
Всё ради девушки
комедия, мелодрама
2016, Италия
6.0
Ганмен
боевик, триллер, криминал, детектив, драма
2015, Великобритания / Франция / Испания
6.0
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