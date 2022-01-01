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Полосатый рейс, 1961

1961 / СССР
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Летом 1956 года из Коломбо в Одессу отправляется судно «Евгений Онегин», на борту которого помимо экипажа находится десять тигров и два льва, предназначенных для Одесского зоопарка. Глеб Шулейкин, простой буфетчик торгового представительства СССР в Коломбо, хватается за этот корабль как за шанс вернуться домой, но для этого ему приходится прикинуться дрессировщиком. Помимо того, что герой почти ничего не смыслит в животных, ситуация осложняется тем, что на корабль тайно проносят шимпанзе, который тут же начинает безобразничать. Во всех его проделках обвиняют Марианну, племянницу капитана судна, влюбленную в его старпома Олега Петровича...

  • Когда после визита в Москву эфиопского императора Никита Хрущев загорелся идеей снять фильм со знаменитой дрессировщицей тигров Маргаритой Назаровой, студия Ленфильм тут же начала поиски сценария. На помощь им пришел Виктор Конецкий, в прошлом – моряк дальнего плавания. Сюжета основана на его воспоминаниях. 
  • Натурные съемки действительно проходили в открытом море, на теплоходе «Фрязино» и сухогрузе «Матрос Железняк». Немногочисленные интерьерные сцены снимались в павильонах Ленфильма. Все десять тигров были постоянными партнерами Назаровой. 
  • Для эпизода в ванной Евгений Леонов отказался сниматься без защитного стекла, установленного между ним и тигром. Фетин согласился, но стекло бликовало на свету, и его убрали без ведома Леонова, отчего испуг актера вышел очень натуральным.

На пароходе "Евгений Онегин", следующем по маршруту Цейлон - Одесса, перевозится живой груз - тигры и львы для зоопарка. Сопровождающее лицо - товарищ Шулейкин - на самом деле до смерти боится полосатых пассажиров, потому что по профессии он не дрессировщик, а повар. И так случилось, что проказница-обезьянка, выпустила хищников из клеток...

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в России 6 июня 1961
Премьера в мире 6 июня 1961
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Фетин
Владимир Фетин
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Иван Дмитриев
Маргарита Назарова
Владимир Белокуров
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Полосатый рейс
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