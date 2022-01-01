Полосатый рейс, 1961

Летом 1956 года из Коломбо в Одессу отправляется судно «Евгений Онегин», на борту которого помимо экипажа находится десять тигров и два льва, предназначенных для Одесского зоопарка. Глеб Шулейкин, простой буфетчик торгового представительства СССР в Коломбо, хватается за этот корабль как за шанс вернуться домой, но для этого ему приходится прикинуться дрессировщиком. Помимо того, что герой почти ничего не смыслит в животных, ситуация осложняется тем, что на корабль тайно проносят шимпанзе, который тут же начинает безобразничать. Во всех его проделках обвиняют Марианну, племянницу капитана судна, влюбленную в его старпома Олега Петровича...