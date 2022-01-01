Две жизни, 1961

В центре фильма — две жизни, две судьбы. Простой малограмотный солдат царской армии Востриков за годы Советской власти вырос в преданного борца революции, стал генералом Советской Армии, всеми уважаемым. А гвардейский офицер, блестящий князь Нащекин, боровшийся против Советской власти, эмигрировал из родной страны и в конце концов стал лакеем в портовом ресторанчике.

В 1917-м князь Нащекин недооценил сильную любовь солдата Вострикова к своей сестре Ирине. Даже когда тот, раскрыв монархический заговор и посадив за решетку князя, дал возможность Ирине увидеть брата… И теперь в марсельском порту случайно встречаются двое: турист, советский генерал Семен Востриков, и бывший князь, белоэмигрант Сергей Нащекин, прислуживающий в портовом кабачке…