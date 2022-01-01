Две жизни, 1961

1917 год. Молодой солдат царской армии Семен Востриков переходит на сторону революционеров. Судьба сводит его, простого парня из народа, с семейством князей Нащекиных. Юный герой влюбляется в дочь хозяина, высокомерную красавицу Ирину, однако она не спешит ответить на его искреннее чувство, а брат девушки, Сергей, и вовсе открыто унижает Семена. Личный конфликт усугубляется, когда молодые люди оказываются по разные сторонам баррикад. Спустя много лет им предстоит встретиться и понять, кто был прав, а кто жестоко ошибался...
В центре фильма — две жизни, две судьбы. Простой малограмотный солдат царской армии Востриков за годы Советской власти вырос в преданного борца революции, стал генералом Советской Армии, всеми уважаемым. А гвардейский офицер, блестящий князь Нащекин, боровшийся против Советской власти, эмигрировал из родной страны и в конце концов стал лакеем в портовом ресторанчике.
В 1917-м князь Нащекин недооценил сильную любовь солдата Вострикова к своей сестре Ирине. Даже когда тот, раскрыв монархический заговор и посадив за решетку князя, дал возможность Ирине увидеть брата… И теперь в марсельском порту случайно встречаются двое: турист, советский генерал Семен Востриков, и бывший князь, белоэмигрант Сергей Нащекин, прислуживающий в портовом кабачке…