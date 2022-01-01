Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Две жизни Две жизни
Киноафиша Фильмы Две жизни

Две жизни, 1961

1961 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

1917 год. Молодой солдат царской армии Семен Востриков переходит на сторону революционеров. Судьба сводит его, простого парня из народа, с семейством князей Нащекиных. Юный герой влюбляется в дочь хозяина, высокомерную красавицу Ирину, однако она не спешит ответить на его искреннее чувство, а брат девушки, Сергей, и вовсе открыто унижает Семена. Личный конфликт усугубляется, когда молодые люди оказываются по разные сторонам баррикад. Спустя много лет им предстоит встретиться и понять, кто был прав, а кто жестоко ошибался...

  • Режиссером картины стал лауреат Сталинской премии II степени Леонид Луков. Среди других его работ – фильмы «Александр Пархоменко» (1942), «Донецкие шахтеры» (1950), «Разные судьбы» (1956). 
  • Исполнители главных ролей Николай Рыбников и Вячеслав Тихонов в дальнейшем снимались вместе в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965). Рыбников сыграл Василия Денисова, а Тихонов – князя Андрея Болконского. 
  • Актер Владимир Колчин, сыгравший в «Двух жизнях» роль императора Николая II, ранее уже появлялся в образе этой исторической личности в фильме «Пролог» (1956). 
  • Алексей Севостьянов воплотил образ политического деятеля Михаила Родзянко не только в фильме «Две жизни», но и в историко-революционной картине «В дни Октября» (1958).

В центре фильма — две жизни, две судьбы. Простой малограмотный солдат царской армии Востриков за годы Советской власти вырос в преданного борца революции, стал генералом Советской Армии, всеми уважаемым. А гвардейский офицер, блестящий князь Нащекин, боровшийся против Советской власти, эмигрировал из родной страны и в конце концов стал лакеем в портовом ресторанчике.

В 1917-м князь Нащекин недооценил сильную любовь солдата Вострикова к своей сестре Ирине. Даже когда тот, раскрыв монархический заговор и посадив за решетку князя, дал возможность Ирине увидеть брата… И теперь в марсельском порту случайно встречаются двое: турист, советский генерал Семен Востриков, и бывший князь, белоэмигрант Сергей Нащекин, прислуживающий в портовом кабачке…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 3 часа 16 минут
Год выпуска 1961
Премьера в России 16 октября 1961
Премьера в мире 16 октября 1961
Возраст 16+
Режиссер
Леонид Луков
Леонид Луков
В ролях
Николай Рыбников
Николай Рыбников
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Элла Нечаева
Лев Поляков
Станислав Чекан
Станислав Чекан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Две жизни 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Две жизни смотреть онлайн

Две жизни
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши