Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это вам не «Великолепный век» на 100+ серий: 13 турдизи, которые можно посмотреть за выходные

Это вам не «Великолепный век» на 100+ серий: 13 турдизи, которые можно посмотреть за выходные

11 июля 2025 20:32
Кадры из сериалов «Мистер Ошибка» и «Стужа»

В №7 играют звезды «Зимородка».

Устали от бесконечных сезонов, растянутых на сотни серий? Турецкие телепроекты давно вышли за рамки «Великолепного века» — сегодня это лаконичные, динамичные истории с продуманным сюжетом и четким финалом.

Мы собрали 13 компактных проектов, каждый из которых уместится в один уик-энд. Согласитесь, идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Стамбула и Босфора без многочасовых обязательств?

Здесь есть всё от мелодрам про запретную любовь до напряжённых детективных загадок. Никаких «зависли на самом интересном, а продолжение через год» — только законченные истории с насыщенным действием и запоминающимися персонажами.

Эти мини-сериалы доказывают: турецкий кинематограф может быть не менее захватывающим при скромном хронометраже. Готовы открыть для себя новую грань восточного телевидения? Тогда начинаем.

Ранее мы писали: Сделала хальвет — гуляй смело: было 5 причин, почему Сулейман из «Великолепного века» изгонял наложниц с ложа

Фото: Кадры из сериалов «Мистер Ошибка», «Стужа»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) Читать дальше 23 июля 2025
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Читать дальше 22 июля 2025
«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило «Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило Читать дальше 19 июля 2025
10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система 10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система Читать дальше 19 июля 2025
150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все 150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все Читать дальше 19 июля 2025
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят «На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше