Когда выйдет 2-й сезон аниме «Дандадан»: первые серии уже есть, а вот финальный эпизод будет не скоро

Это бабка у них — турбо, а вот новые эпизоды, как обычно, не спешат.

Безумный микс пришельцев, призраков и подростковой романтики под названием «Дандадан» хайпанул и стал хитом с первой же серии. Фанаты сходят с ума по нестандартному сюжету, безумной анимации и харизматичным персонажам.

И вот наконец-то начал выходить второй сезон, а вместе с тем появилось и расписание. Если тоже ждали новинку, ловите график выхода серий, чтобы ничего не пропустить:

серия 1 — 3.07.2025,

серия 2 — 10.07.2025,

серия 3 — 17.07.2025,

серия 4 — 24.07.2025,

серия 5 — 31.07.2025,

серия 6 — 7.08.2025,

серия 7 — 14.08.2025,

серия 8 — 21.08.2025,

серия 9 — 28.08.2025,

серия 10 — 4.09.2025,

серия 11 — 11.09.2025,

серия 12 — 18.09.2025.

Обратите внимание: даты серий на русском могут сдвигаться, в зависимости от озвучки, которую вы предпочитаете. Но график выход оригинальных серий будет именно таким.

Готовьтесь к новым безумным приключениям Конспируна, Момо и теперь еще и Дзидзи.

Ранее мы писали: Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче