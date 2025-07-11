Они совершили настоящее чудо: топ-5 супергеройских сериалов, которые фанаты считают идеальными от начала и до конца

Хотя в последние годы фильмы от Marvel существенно сдали позиции, некоторые другие проекты супергеройской студии продолжают пользоваться огромным успехом среди поклонников — к примеру, вышедшие пару лет назад сериалы, которые уже успели стать культовой классикой.

В этом отношении дело касается не только Marvel — в свое время другие компании тоже выпустили хитовые супергеройские шоу, которым теперь не найдется равных. В этой подборке — топ телесериалов, в которых фанаты не нашли ни одного недостатка.

Сериал рассказывает об одноименном марвеловском супергерое, также известном как Мэтт Мердок — в юности он потерял зрение, но зато понял, что все остальные его чувства обострились в несколько десятков раз, позволив ему стать мстителем в маске и спасать жителей Нью-Йорка по ночам. Особенность «Сорвиголовы» заключается в том, что сериал больше концентрируется на более «приземленных» проблемах героя, в частности его собственных нарушениях закона даже ради благой цели.

Мультсериал, на котором выросли многие дети 90-х, «Человек-паук» вобрал в себя множество историй из оригинальных комиксов, по-прежнему фокусируя свое внимание на студенте Питере Паркере, совмещающем учебу, работу фотографом и борьбу со злом в костюме Человека-паука. Сериал стал интересным сочетанием компьютерной графики и традиционной ручной анимации, а основные события из комиксов стали частью некоторых из самых интересных эпизодов. Неудивительно, что «Человек-паук» по-прежнему остается на плаву, хотя сам сериал так и не получил достойное завершение.

Один из лучших сериалов от Marvel, «Ванда/Вижн» поначалу казался зрителям чем-то совсем странным в сравнении с другими шоу супергеройской студии. Снятый в стиле старого ситкома из 1970-х, сериал так и не раскрывал правду о том, почему Вижн внезапно оживает после собственной смерти в «Войне бесконечности», вплоть до самого конца. Там же фанаты много чего узнали о трагичном прошлом самой Ванды — потому сериал, показавший, что даже супергерои имеют свои проблемы и недостатки, и стал одним из лучших проектов за всю историю Marvel.

Сериал с Томом Хиддлстоном в главной роли полностью сосредотачивается на одном из главных антагонистов киновселенной, но есть нюанс — теперь Локи, самому отъявленному злодею, предстоит сразиться с еще более пугающим злодеем и тем самым фактически стать супергероем. Такой сюжетный поворот отлично сработал в компании забавных диалогов и дуэту Хиддлстона и Оуэна Уилсона — потому «Локи» стабильно пересматривают чуть ли не все фанаты супергеройских лент.

«Бэтмен» (1992 — 1995)

Интерпретаций истории о Брюсе Уэйне существует огромное количество, но мультсериал из 90-х пока еще ничто не смогло превзойти. Спустя более 30 лет после выхода шоу на экраны фанаты не меняют своей позиции, утверждая, что в «Бэтмене» идеально вообще все — от озвучки и анимации до тщательной проработки образов как супергероев, так и злодеев. В итоге сериал продолжает задавать планку современным похожим проектам и в целом не теряет своей популярности.

Кстати, на создании «Ванда/Вижн» когда-то тратили баснословные суммы, а сериал стал одним из самых дорогих в истории — об этом и других похожих шоу мы уже рассказывали здесь.