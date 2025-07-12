По ресторанам: сможете вспомнить 5 фильмов СССР, глядя на кадры с официантками? (тест)

Магию в кино создают не только главные герои. Порой самые запоминающиеся моменты возникают благодаря случайным прохожим, водителям, или, например, официанткам, мелькнувшим в кадре на пару секунд. Они не двигают сюжет, но без них атмосфера была бы не той.

Перед вами пять кадров с официантками из разных фильмов СССР. Сможете угадать, из каких именно картин эти сцены?

Если что-то не всплывает в памяти сразу — тем интереснее. Возможно, после этого теста вам захочется пересмотреть пару фильмов — уже вглядываясь в фоновых персонажей. Ну что, поехали?

Ранее мы писали: Про халву и пряники многие и так помнят: попробуйте продолжить 5 других цитат из «Девчат» (тест)