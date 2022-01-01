Чиполлино, 1961

В небольшом городке живет добрый и неунывающий мальчик-луковка Чиполлино. Однажды во время важного визита принца Лимона в город Чиполлино случайно наступает ему на ногу, но успевает скрыться. Пришедший в ярость принц приказывает отыскать зачинщика происшествия, и старый Чиполлоне, отец Чиполлино, берет вину на себя, чтобы спасти сына. Теперь герою предстоит сделать все возможное, чтобы вызволить отца из тюрьмы. Помогать Чиполлино будут граф Вишенка, девочка Редиска, скрипач Груша и остальные его друзья.