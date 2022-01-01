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Чиполлино Чиполлино
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Чиполлино, 1961

1961 / СССР
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В небольшом городке живет добрый и неунывающий мальчик-луковка Чиполлино. Однажды во время важного визита принца Лимона в город Чиполлино случайно наступает ему на ногу, но успевает скрыться. Пришедший в ярость принц приказывает отыскать зачинщика происшествия, и старый Чиполлоне, отец Чиполлино, берет вину на себя, чтобы спасти сына. Теперь герою предстоит сделать все возможное, чтобы вызволить отца из тюрьмы. Помогать Чиполлино будут граф Вишенка, девочка Редиска, скрипач Груша и остальные его друзья.

  • Музыку к мультфильму написал композитор Карэн Хачатурян, племянник знаменитого советского композитора Арама Хачатуряна. Позднее композиции к «Чиполлино» послужили основой для одноименного балета, поставленного в 1974 году.
  • Первоначально сценарист Мстислав Пащенко хотел экранизировать почти все эпизоды сказки Джанни Родари, а также добавить рассказчика. Режиссер-постановщик Борис Дежкин отказался от этого замысла и упростил сюжет мультфильма, убрав из сценария ряд персонажей – барона Апельсина, герцога Мандарина, доктора Каштана, Горошка, Фасоль, Лука Порея и других жителей волшебного городка.
  • При подготовке к постановке Борис Дежкин буквально по кадрам изучал мультфильмы Уолта Диснея, вникая в тонкости работы американского аниматора.

Знакомая каждому с детства сказка Джанни Родари рассказывает о мальчике-луковке и его друзьях из «фруктово-овощного» сказочного мира, которые борются за справедливость и мечтают о добре.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 39 минут
Год выпуска 1961
Премьера в России 1 января 1961
Премьера в мире 1 января 1961
Возраст 0+
Режиссер
Борис Дежкин
В ролях
Нина Гуляева
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Григорий Шпигель
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Чиполлино 1 постер
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Чиполлино
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