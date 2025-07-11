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«Больница Питт» только что лишилась одного из главных героев — фанаты знали, что так будет

11 июля 2025 19:05
Кадр из сериала «Больница Питт»

Кажется, одна из главных интриг первого сезона так и останется нераскрытой.

Вышедшая в этом году медицинская драма «Больница Питт» покорила зрителей буквально с первых же пары серий, быстро набрав впечатляющую фанбазу и став одним из главных хитов этого года. Немного времени прошло с момента выхода финала первого сезона, а «Больница Питт» между тем уже готовит второй сезон, премьера которого намечена на январь следующего года.

Все это время, однако, фанаты только и гадали о том, расскажет ли сериал больше об отношениях докторов Хизер Коллинз и Майкла Робинавича — теперь, кажется, подтвердились самые большие страхи поклонников.

Трейси Айфичор не вернется во втором сезоне «Больницы Питт»

Хотя буквально недавно актриса тизерила большее количество сцен с участием ее и Ноа Уайли, во втором сезоне, судя по всему, доктор Коллинз не выйдет на смену, что подтвердили сразу несколько источников.

Новость пришла через несколько дней после того, как Айфичор опубликовала странный пост в своих соцсетях, написав, что безумно благодарна «Больнице Питт» за тот опыт, который она получила во время съемок — при этом актриса никак не упомянула ни второй сезон сериала, ни свое участие в нем.

Фанаты «Больницы Питт» уверены, что Айфичор может вернуться в третьем сезоне

Кадр из сериала «Больница Питт»

Хотя актриса никак не прокомментировала свой уход из сериала, а источники не предложили никаких причин для такого решения, фанаты сериала выдвинули собственные предположения. Некоторые, к примеру, вспомнили, что сейчас Айфичор задействована в нескольких других проектах, а потому съемки «Больницы Питт», возможно, «наложились» на участие в другом, более приоритетном фильме или шоу.

Кроме того, другие фанаты предположили, что, по сюжету, доктор Коллинз просто решила взять выходной в свою смену 4 июля, когда и развернется действие второго сериала. В конце концов, героиня пережила выкидыш в конце первого сезона, а потому поклонники шоу считают возможным и то, что у доктора Коллинз вполне может быть причина не выйти на работу в этот день.

К слову, совсем недавно Айфичор прокомментировала главную фанатскую теорию о «Больнице Питт» — почитать о том, что рассказала актриса, можно тут.

Фото: Кадр из сериала «Больница Питт»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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