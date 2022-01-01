Карьера Димы Горина, 1961

Герой картины, молодой человек по имени Дмитрий Горин, работает в сберкассе. Совершенно случайно он совершает служебную ошибку – выдает очередному клиенту лишнюю сумму. Чтобы исправить ситуацию, Дима отправляется к месту работы клиента – в тайгу, на строительство ЛЭП «Сибирь – Урал». Путешествие становится для героя судьбоносным – здесь, посреди бескрайней тайги, он находит верных друзей и настоящую любовь.
Из-за своей финансовой ошибки служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую сибирскую стройку, где он встретил совершенно незнакомую жизнь и девушку своей мечты…