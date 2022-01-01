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Карьера Димы Горина Карьера Димы Горина
Киноафиша Фильмы Карьера Димы Горина

Карьера Димы Горина, 1961

1961 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой картины, молодой человек по имени Дмитрий Горин, работает в сберкассе. Совершенно случайно он совершает служебную ошибку – выдает очередному клиенту лишнюю сумму. Чтобы исправить ситуацию, Дима отправляется к месту работы клиента – в тайгу, на строительство ЛЭП «Сибирь – Урал». Путешествие становится для героя судьбоносным – здесь, посреди бескрайней тайги, он находит верных друзей и настоящую любовь.

  • Режиссеры фильма – Фрунзе Довлатян и Лев Мирский – на момент съемок были выпускниками ВГИКа, где учились в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Картина «Карьера Димы Горина» должна была стать их выпускной работой. 
  • Съемки фильма проходили в Карпатах. Чтобы сильнее вжиться в роли монтажников, актеры проводили целые дни бок о бок с представителями этой нелегкой профессии, под их чутким руководством поднимались на высоковольтные опоры и натягивали провода. 
  • Татьяна Конюхова (Галя Березка) в интервью вспоминала, что в момент съемок была беременна. Уже будучи в положении, актриса выполняла рискованные трюки – например, выпрыгивала из кузова двухметрового автомобиля. 
  • Роль шофера Софрона стала одной из первых в кинокарьере Владимира Высоцкого. По воспоминаниям коллег, Высоцкий на съемках постоянно импровизировал и придумывал для героев меткие и остроумные реплики.

Из-за своей финансовой ошибки служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую сибирскую стройку, где он встретил совершенно незнакомую жизнь и девушку своей мечты…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в России 12 июня 1961
Премьера в мире 12 июня 1961
Возраст 6+
Режиссер
Фрунзе Довлатян
В ролях
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Татьяна Конюхова
Владимир Селезнев
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Евгений Кудряшёв
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Карьера Димы Горина 1 постер
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Карьера Димы Горина смотреть онлайн

Карьера Димы Горина
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