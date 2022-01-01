Карьера Димы Горина, 1961

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Герой картины, молодой человек по имени Дмитрий Горин, работает в сберкассе. Совершенно случайно он совершает служебную ошибку – выдает очередному клиенту лишнюю сумму. Чтобы исправить ситуацию, Дима отправляется к месту работы клиента – в тайгу, на строительство ЛЭП «Сибирь – Урал». Путешествие становится для героя судьбоносным – здесь, посреди бескрайней тайги, он находит верных друзей и настоящую любовь. Развернуть Режиссеры фильма – Фрунзе Довлатян и Лев Мирский – на момент съемок были выпускниками ВГИКа, где учились в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Картина «Карьера Димы Горина» должна была стать их выпускной работой.

Съемки фильма проходили в Карпатах. Чтобы сильнее вжиться в роли монтажников, актеры проводили целые дни бок о бок с представителями этой нелегкой профессии, под их чутким руководством поднимались на высоковольтные опоры и натягивали провода.

Татьяна Конюхова (Галя Березка) в интервью вспоминала, что в момент съемок была беременна. Уже будучи в положении, актриса выполняла рискованные трюки – например, выпрыгивала из кузова двухметрового автомобиля.

Роль шофера Софрона стала одной из первых в кинокарьере Владимира Высоцкого. По воспоминаниям коллег, Высоцкий на съемках постоянно импровизировал и придумывал для героев меткие и остроумные реплики. Развернуть Из-за своей финансовой ошибки служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую сибирскую стройку, где он встретил совершенно незнакомую жизнь и девушку своей мечты… Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1961 Премьера в России 12 июня 1961 Премьера в мире 12 июня 1961 Возраст 6+ Режиссер Фрунзе Довлатян В ролях Александр Демьяненко Татьяна Конюхова Владимир Селезнев Владимир Высоцкий Евгений Кудряшёв Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про женскую дружбу 1 постер

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