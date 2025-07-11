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До премьеры нового «Супермена» еще несколько дней, но сцены после титров уже «слили» в Сеть — и одна из них просто космос (видео)

11 июля 2025 21:30
До премьеры нового «Супермена» еще несколько дней, но сцены после титров уже «слили» в Сеть — и одна из них просто космос (видео)

Картина стартует в прокате 11 июля.

Интернет, как всегда, опередил всех: подробности обеих сцены после титров нового «Супермена» уже можно отыскать в Сети, и одну из них — даже посмотреть. Если первая — это красивая открытка и реверанс в сторону любителей космического размаха, то вторая, более приземлённая (и юмористическая), явно намекает, куда Джеймс Ганн будет разворачивать свою новую киновселенную DC.

Начнём с первой сцены. По утёкшему описанию, после основного финала зрителей ждёт почти медитативный момент: Супермен (Дэвид Коренсвет) сидит на луне вместе с Крипто — своим верным псом, впервые появившимся в этой версии франшизы. Они вдвоём молча смотрят на Землю. Никаких речей, пафоса или угроз из космоса — только герой, его лучший друг и огромная планета внизу.

А вот вторая сцена — полная противоположность первой. В ней Супермен вместе с Мистером Террификом (один из новых персонажей в перезапуске) осматривают развалины здания, пострадавшего во время кульминации фильма.

Когда Супс замечает, что «дом как-то кривоват», Террифик сперва возмущается, а затем уходит. На первый взгляд — гэг уровня Marvel 2014-го года, но в Сети уже связали эту реплику с ещё только строящейся новой Лигой Справедливости. Мол, всё шатко, герои разбросаны, но работа начата.

Инсайдеры утверждают, что появление Террифика в этой сцене неслучайно — именно он может стать катализатором формирования новой команды супергероев, куда позже войдут и Супергерл, и те, кого Ганн ещё представит в следующих фильмах.

Ранее мы также писали: «Гвоздь в крышку гроба»: в Сеть «слили» первые рецензии на нового «Супермена» — был Человек из стали, стал Человек-фансервис

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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