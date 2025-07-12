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Киноафиша Статьи «Да пошли вы...»: Деппу гадко вспоминать о работе в «Поттериане» — от связи с магическим миром отрекся публично

«Да пошли вы...»: Деппу гадко вспоминать о работе в «Поттериане» — от связи с магическим миром отрекся публично

12 июля 2025 07:00
«Да пошли вы...»: Деппу гадко вспоминать о работе в «Поттериане» — от связи с магическим миром отрекся публично

Звезду вышвырнули из популярной франшизы, не дождавшись решения суда. 

Девять лет назад Джонни Депп вошёл во вселенную «Гарри Поттера» — и ушёл из неё с громким скандалом. Его участие в спин-оффе «Фантастические твари» началось с громкого анонса, но завершилось тихим и резким увольнением.

Речь Деппа о киновселенной

В 2025 году актёр дал интервью The Telegraph, где впервые позволил себе открыто говорить о том, как воспринимает этот опыт — и, похоже, к миру Поттерианы он больше не испытывает ни малейшего расположения.

«Да пошли вы...»: Деппу гадко вспоминать о работе в «Поттериане» — от связи с магическим миром отрекся публично

Увольнение из третьего фильма, по словам актёра, произошло практически мгновенно. После одного дня съёмок студия попросила его покинуть проект — на фоне судебных разбирательств с Эмбер Хёрд. Тогда Депп ограничился сдержанными формулировками.

Сегодня он говорит куда жёстче: «Да пошли они... (обсценная лексика). Меня слишком много, чтобы так просто убрать».

«Да пошли вы...»: Деппу гадко вспоминать о работе в «Поттериане» — от связи с магическим миром отрекся публично

Намек для всех

Разговор идёт не только о франшизе — но и о всей индустрии. Голливуд, по его словам, отвернулся от него, «отменил, похоронил, как угодно назови». После провала в суде с британским таблоидом The Sun карьера Деппа резко пошла на спад.

Его заменили на Мадса Миккельсена в роли Гриндевальда, отменили участие в новых «Пиратах Карибского моря», а в прессе он стал фигурой из «токсичной эпохи». Своё молчание Депп хранил долго — теперь же, после победы в суде и возвращения в мир кино, говорит резко и без обиняков.

«Да пошли вы...»: Деппу гадко вспоминать о работе в «Поттериане» — от связи с магическим миром отрекся публично

По сути, его фраза — не только о студии Warner Bros., но обо всём «магическом» и кино мире, который отказался от него в трудный момент. Сегодня актёр возвращается — но уже в другом качестве. С европейскими проектами вроде «Жанны Дюбарри» и «Моди», с новой драмой от Марка Уэбба и с отказом играть по голливудским правилам.

Зрители точно не простят: топ-5 фильмов, которые запомнят только благодаря очень плохому кастингу.

Фото: Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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