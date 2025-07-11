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Звезда «Мумии» точно знает, почему перезапуск с Томом Крузом провалился по всем фронтам

11 июля 2025 18:07
Брендан Фрейзер и Том Круз

Хотя Круз и считается главной звездой боевиков, главный критерий для успеха франшизы он, как и вся съемочная команда, так и не учел.

Приключенческая кинофраншиза «Мумия», прославившая Брендана Фрейзера на весь мир, скоро пополнит список культовых классических фильмов, для которых современные студии уже вовсю готовят перезапуски.

Слухи о такой затее ходили уже несколько лет, а продюсерам все не давал покоя тот факт, что франшиза так и осталась ни с чем после последнего ремейка 2017 года, главную роль в котором сыграл Том Круз. Хотя «Мумия» в итоге собрала неплохую кассу, критики и зрители разнесли фильм в щепки — и Брендан Фрейзер, кажется, знает, почему так вышло.

Брендан Фрейзер считает, что «Мумия» с Томом Крузом вышла несмешной

Своими мыслями по поводу провального перезапуска актер, сыгравший главную роль в первых двух оригинальных картинах, поделился во время недавней пресс-конференции, на которой собрались и другие члены актерского состава и съемочной команды франшизы.

Как признался Фрейзер, он так и не смог понять, что именно хотела рассказать зрителям новая «Мумия», помимо демонстрации трюков с участием Круза. Актер признал, что для его коллеги все это наверняка было непросто, хотя Круз и старался сделать все возможное, чтобы привлечь внимание аудитории — однако сам фильм, по словам Фрейзера, не получился таким увлекательным, как первые два, а потому зрителям и не хотелось пересматривать его из раза в раз.

У «Мумии» с Томом Крузом — 15% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Кадр из фильма «Мумия»

На все той же пресс-конференции Фрейзер отметил, что новая «Мумия» в итоге не смогла дать зрителям того, что они хотели — и в целом согласиться с ним смогут многие фанаты оригинальных фильмов. Так, сюжет «Мумии» уходил куда-то в совсем другую сторону — герой Тома Круза случайно раскапывает древнюю могилу египетской принцессы, а затем и сам превращается в какого-то монстра.

Звездный актерский состав спасти картину так и не смог, а продюсерская студия в итоге понесла существенные убытки в примерно 100 миллионов долларов. Оценки у «Мумии» тоже оставляют желать лучшего — 15% и 35% от критиков и зрителей соответственно на Rotten Tomatoes.

К слову, «Мумия» заняла почетное место в нашем списке ремейков, которые вообще не стоили потраченных на них миллионов — о других таких перезапусках читайте здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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