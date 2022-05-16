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Даррен Аронофски

Darren Aronofsky
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски Darren Aronofsky
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Дата рождения
12 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
были в отношениях с 2001 по 2009 Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
вместе с 2016 года
Биография Даррена Аронофски

Даррен Аронофски - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился 12 февраля 1969 в Бруклине, Нью-Йорк, США. Его родители, Абрахам и Шарлотта Аронофски работали школьными учителями. Даррен учился в одной из самых престижных американских школ - нью-йоркской средней школе Эдварда Р. Марроу. Во время обучения Аронофски участвовал в программах международного обмена, ему удалось побывать в Кении и на Аляске в рамках проведения биологических исследований. После окончания средней школы Даррен полгода провел в путешествии по Ближнему Востоку и Европе.

С 1987 по 1991 год будущий режиссер учился в Гарвардском университете, где начал осваивать антропологию, игровое кино и анимацию. В 1990-м году Аронофски в качестве дипломного проекта продемонстрировал свою первую полномасштабную картину «Чистка супермаркета», которая зацепила очень много зрителей и педагогов и даже была награждена премией Американской академии киноискусств. Затем в 1992 году Аронофски учился на режиссера в лос-анджелесской консерватории Американского института киноискусства. На этот раз в качестве дипломной работы начинающий режиссер представил короткометражный фильм «Протозоа», повествующий о трех подростках, страдающих от наркотической зависимости от телевидения, одного из которых сыграла Люси Лью.

Фильмы Даррена Аронофски

В 1995 году Аронофски вернулся в Нью-Йорк и начал работать над своим первым полнометражным фильмом, сюрреалистическим триллером под названием «Пи». Вместе с ним над сценарием в картине трудился его давний друг Шон Гуллетт, который также исполнил в фильме главную роль. С ленты «Пи» началось постоянное сотрудничество режиссера с актером Марком Марголисом (его можно увидеть во всех проектах режиссера) и Клинтом Мэнселлом, постоянным композитором его фильмов. Этот триллер про гениального математика получил несколько кинонаград, включая Гран-При Довильского кинофестиваля и приз «Лучшему режиссеру» на кинофестивале Санденс. Сборы фильма составили 3,2 миллиона долларов при бюджете в 60 тысяч долларов.

Даррен Аронофски – «Реквием по мечте»

Второй полнометражный фильм Даррена, «Реквием по мечте», снятый по одноименному роману Хьюберта Селби 1978 года, увидел свет в 2000 году. Лента рассказывает о жизни четырех людей, страдающих от наркозависимости. Фильм получил 54 номинации на различные премии, в том числе «Оскар» за лучшую женскую роль, одержав 20 побед. Захватывающий сценарий, запоминающаяся проникновенная главная тема картины сделали ленту очень популярной, а сам Аронофски был причислен к культовым режиссерам Голливуда. Этот фильм до сих пор считается самой яркой работой Даррена. Главные роли в картине сыграли Джаред Лето и Дженнифер Коннелли.

Следующей картиной режиссера стала драма «Фонтан», выпущенная в 2004 году. Съемки фильма длились достаточно долго в силу того, что изначально на главные роли были утверждены Брэд Питт и Кейт Бланшетт, однако позже Брэд Питт покинул проект, что прервало весь процесс производства. В 2004 году фильм был окончен после того, как на главные роли дали свои согласие Хью Джекмен и Рэйчел Вайс. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков и зрителей и провалился в прокате, собрав 16 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.

Даррен Аронофски – «Рестлер»

В 2008 году режиссер снял свою самую коммерчески успешную картину - «Рестлер». Эта история о рестлере преклонного возраста из 80-х Рэнди Робинсона по кличке «Баран», которого воплотил в жизнь Микки Рурк, получила главный приз 65-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва», а также два Золотых Глобуса и номинацию на Оскар.

В 2010 году на экраны вышел психологический триллер «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли. Картина была положительно встречена критиками и была отмечена престижными наградами: Портман за лучшую женскую роль получила «Оскар», «Золотой глобус», «Премию Гильдии киноактеров США» и премию «Сатурн», а Даррен был номинирован на эти премии как лучший режиссер. В 2014 году режиссер выпустил фильм «Ной», рассказывающего историю одноименного библейского персонажа, а в 2017 году – драматический фильм ужасов «мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Личная жизнь

В 2001 году Даррен Аронофски начал встречаться с британской актрисой Рэйчел Вайс, с которой был помолвлен в 2006 году. В мае того же года у пары родился сын, а в ноябре 2010 года пара объявила о расставании, пояснив, что они остаются друзьями и будут воспитывать сына вместе.

Осенью 2016 года в прессе появилась информация о том, что режиссер начал встречаться с актрисой Дженнифер Лоуренс, которая играет главную женскую роль в его картине «мама!».
 

Интересные факты о Даррене Аронофски

- Даррен рос в еврейской семье, его отец какое-то время преподавал в одной из иудейских школ Флэтбуша.

- Свой первый фильм Даррен выпустил в 1990 году.

- Аронофски работал в качестве продюсера над фильмами «Глубина» (2002), «Боец» (2010), «Джеки» (2016) и «Последствия» (2017).

Фильмография Даррена Аронофски
мама!
мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.0
Ной
Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.0
Черный лебедь
Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.0
Рестлер
Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.0
Фонтан
Фонтан
фантастика, драма, мелодрама 2006, США
7.0
Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
документальный, биография 2005, США
8.0
Реквием по мечте
Реквием по мечте
драма, криминал 2000, США
8.0
Пи
Пи
фантастика, триллер 1998, США
7.0
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Связи
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс Rachel Weisz
были в отношениях с 2001 по 2009 Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence
вместе с 2016 года
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