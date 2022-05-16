Даррен Аронофски - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился 12 февраля 1969 в Бруклине, Нью-Йорк, США. Его родители, Абрахам и Шарлотта Аронофски работали школьными учителями. Даррен учился в одной из самых престижных американских школ - нью-йоркской средней школе Эдварда Р. Марроу. Во время обучения Аронофски участвовал в программах международного обмена, ему удалось побывать в Кении и на Аляске в рамках проведения биологических исследований. После окончания средней школы Даррен полгода провел в путешествии по Ближнему Востоку и Европе.

С 1987 по 1991 год будущий режиссер учился в Гарвардском университете, где начал осваивать антропологию, игровое кино и анимацию. В 1990-м году Аронофски в качестве дипломного проекта продемонстрировал свою первую полномасштабную картину «Чистка супермаркета», которая зацепила очень много зрителей и педагогов и даже была награждена премией Американской академии киноискусств. Затем в 1992 году Аронофски учился на режиссера в лос-анджелесской консерватории Американского института киноискусства. На этот раз в качестве дипломной работы начинающий режиссер представил короткометражный фильм «Протозоа», повествующий о трех подростках, страдающих от наркотической зависимости от телевидения, одного из которых сыграла Люси Лью.

Фильмы Даррена Аронофски

В 1995 году Аронофски вернулся в Нью-Йорк и начал работать над своим первым полнометражным фильмом, сюрреалистическим триллером под названием «Пи». Вместе с ним над сценарием в картине трудился его давний друг Шон Гуллетт, который также исполнил в фильме главную роль. С ленты «Пи» началось постоянное сотрудничество режиссера с актером Марком Марголисом (его можно увидеть во всех проектах режиссера) и Клинтом Мэнселлом, постоянным композитором его фильмов. Этот триллер про гениального математика получил несколько кинонаград, включая Гран-При Довильского кинофестиваля и приз «Лучшему режиссеру» на кинофестивале Санденс. Сборы фильма составили 3,2 миллиона долларов при бюджете в 60 тысяч долларов.

Даррен Аронофски – «Реквием по мечте»

Второй полнометражный фильм Даррена, «Реквием по мечте», снятый по одноименному роману Хьюберта Селби 1978 года, увидел свет в 2000 году. Лента рассказывает о жизни четырех людей, страдающих от наркозависимости. Фильм получил 54 номинации на различные премии, в том числе «Оскар» за лучшую женскую роль, одержав 20 побед. Захватывающий сценарий, запоминающаяся проникновенная главная тема картины сделали ленту очень популярной, а сам Аронофски был причислен к культовым режиссерам Голливуда. Этот фильм до сих пор считается самой яркой работой Даррена. Главные роли в картине сыграли Джаред Лето и Дженнифер Коннелли.

Следующей картиной режиссера стала драма «Фонтан», выпущенная в 2004 году. Съемки фильма длились достаточно долго в силу того, что изначально на главные роли были утверждены Брэд Питт и Кейт Бланшетт, однако позже Брэд Питт покинул проект, что прервало весь процесс производства. В 2004 году фильм был окончен после того, как на главные роли дали свои согласие Хью Джекмен и Рэйчел Вайс. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков и зрителей и провалился в прокате, собрав 16 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.

Даррен Аронофски – «Рестлер»

В 2008 году режиссер снял свою самую коммерчески успешную картину - «Рестлер». Эта история о рестлере преклонного возраста из 80-х Рэнди Робинсона по кличке «Баран», которого воплотил в жизнь Микки Рурк, получила главный приз 65-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва», а также два Золотых Глобуса и номинацию на Оскар.

В 2010 году на экраны вышел психологический триллер «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли. Картина была положительно встречена критиками и была отмечена престижными наградами: Портман за лучшую женскую роль получила «Оскар», «Золотой глобус», «Премию Гильдии киноактеров США» и премию «Сатурн», а Даррен был номинирован на эти премии как лучший режиссер. В 2014 году режиссер выпустил фильм «Ной», рассказывающего историю одноименного библейского персонажа, а в 2017 году – драматический фильм ужасов «мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Личная жизнь

В 2001 году Даррен Аронофски начал встречаться с британской актрисой Рэйчел Вайс, с которой был помолвлен в 2006 году. В мае того же года у пары родился сын, а в ноябре 2010 года пара объявила о расставании, пояснив, что они остаются друзьями и будут воспитывать сына вместе.

Осенью 2016 года в прессе появилась информация о том, что режиссер начал встречаться с актрисой Дженнифер Лоуренс, которая играет главную женскую роль в его картине «мама!».

