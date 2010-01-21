Главная героиня картины - девочка Ри из неблагополучной семьи; ее мать серьезно больна, а отец-наркоторговец сидит в тюрьме. В силу такого положения героиня и ее младшие брат и сестра еле-еле сводят концы с концами.
Вскоре Ри узнает об исчезновении недавно освободившегося отца, а местный шериф сообщает девушке, что если в ближайшее время тот не появится в суде и не заплатит взнос по закладной, то у нее и ее семьи отберут дом. Ри отправляется на поиски отца, который по слухам уже успел погибнуть в автокатастрофе. В попытках добиться своего девочке придется пройти через не самые благополучные социальные слои, в которых постоянно вертелся ее папаша.
|23 февраля 2012
|Россия
|Камертон
|10 ноября 2010
|Австралия
|3 февраля 2011
|Аргентина
|+16
|23 февраля 2012
|Беларусь
|19 января 2011
|Бельгия
|11 июня 2010
|Бразилия
|17 сентября 2010
|Великобритания
|19 мая 2011
|Венгрия
|18
|1 апреля 2011
|Вьетнам
|31 марта 2011
|Германия
|24 февраля 2011
|Греция
|6 января 2011
|Дания
|15
|17 сентября 2010
|Ирландия
|11 февраля 2011
|Испания
|18 февраля 2011
|Италия
|23 февраля 2012
|Казахстан
|11 июня 2010
|Канада
|R
|4 марта 2011
|Мексика
|B-15
|11 июня 2010
|Нидерланды
|12
|18 мая 2011
|Новая Зеландия
|R13
|28 января 2011
|Норвегия
|15
|17 февраля 2011
|Португалия
|11 июня 2010
|США
|11 марта 2011
|Тайвань
|4 марта 2011
|Турция
|23 февраля 2012
|Украина
|28 января 2011
|Финляндия
|2 марта 2011
|Франция
|7 января 2011
|Швеция
|15
|13 января 2011
|Эстония
|20 января 2011
|Южная Корея
|29 октября 2011
|Япония