Главная героиня картины - девочка Ри из неблагополучной семьи; ее мать серьезно больна, а отец-наркоторговец сидит в тюрьме. В силу такого положения героиня и ее младшие брат и сестра еле-еле сводят концы с концами.

Вскоре Ри узнает об исчезновении недавно освободившегося отца, а местный шериф сообщает девушке, что если в ближайшее время тот не появится в суде и не заплатит взнос по закладной, то у нее и ее семьи отберут дом. Ри отправляется на поиски отца, который по слухам уже успел погибнуть в автокатастрофе. В попытках добиться своего девочке придется пройти через не самые благополучные социальные слои, в которых постоянно вертелся ее папаша.