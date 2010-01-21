Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Зимняя кость
7.3
Зимняя кость - Трейлер
Киноафиша Фильмы Зимняя кость
7.3

Зимняя кость

, 2010
Winter's Bone
США / триллер, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Зимняя кость
7.3
Зимняя кость - Трейлер
Зимняя кость  Трейлер

О фильме

Главная героиня картины - девочка Ри из неблагополучной семьи; ее мать серьезно больна, а отец-наркоторговец сидит в тюрьме. В силу такого положения героиня и ее младшие брат и сестра еле-еле сводят концы с концами.

Вскоре Ри узнает об исчезновении недавно освободившегося отца, а местный шериф сообщает девушке, что если в ближайшее время тот не появится в суде и не заплатит взнос по закладной, то у нее и ее семьи отберут дом. Ри отправляется на поиски отца, который по слухам уже успел погибнуть в автокатастрофе. В попытках добиться своего девочке придется пройти через не самые благополучные социальные слои, в которых постоянно вертелся ее папаша.

В ролях

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Ри
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Teardrop
Кевин Брезнахан
Кевин Брезнахан
Дейл Дикки
Дейл Дикки
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Шериф Баскин
Тейт Тэйлор
Тейт Тэйлор
Айзиа Стоун
Sonny
Эшли Томпсон
Эшли
Valerie Richards
Connie
Shelley Waggener
Sonya
William White
Blond Milton
Ramona Blair
Parenting Teacher
Режиссер Дебра Граник
Сценарист Дебра Граник, Энн Роселлини, Дэниел Вудрелл
Композитор Дикон Хинчлифф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 января 2010
Дата выхода
23 февраля 2012 Россия Камертон
10 ноября 2010 Австралия
3 февраля 2011 Аргентина +16
23 февраля 2012 Беларусь
19 января 2011 Бельгия
11 июня 2010 Бразилия
17 сентября 2010 Великобритания
19 мая 2011 Венгрия 18
1 апреля 2011 Вьетнам
31 марта 2011 Германия
24 февраля 2011 Греция
6 января 2011 Дания 15
17 сентября 2010 Ирландия
11 февраля 2011 Испания
18 февраля 2011 Италия
23 февраля 2012 Казахстан
11 июня 2010 Канада R
4 марта 2011 Мексика B-15
11 июня 2010 Нидерланды 12
18 мая 2011 Новая Зеландия R13
28 января 2011 Норвегия 15
17 февраля 2011 Португалия
11 июня 2010 США
11 марта 2011 Тайвань
4 марта 2011 Турция
23 февраля 2012 Украина
28 января 2011 Финляндия
2 марта 2011 Франция
7 января 2011 Швеция 15
13 января 2011 Эстония
20 января 2011 Южная Корея
29 октября 2011 Япония
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $13 796 834
Производство Anonymous Content, Winter's Bone Productions
Другие названия
Winter's Bone, Lazos de sangre, Invierno profundo, A hallgatás törvénye, Despojos de Inverno, Do morku kosti, Do špiku kosti, Do szpiku kości, Gerçeğin Parçaları, Inverno da Alma, Kar ad ha'etzem, Mâinile tatălui meu, Na sledi ocetu, Paljad luud, Un gelido inverno, Vinterio kaulai, Winters Knochen, Xương Trắng, Zamtris dzvali, Zimska kost, Στην καρδιά του χειμώνα, Зима до костију, Зимен дар, Зимняя кость, Зимова кістка, ウィンターズ・ボーン, 冬天的骨头, 冰封之心, 凍死骨

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Зимняя кость - Трейлер
Зимняя кость Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Зимняя кость

Отзывы о фильме

523561 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - идеальный образец того, как без денег снять первоклассное кино.Сильная социальная драма, искренняя и без прикрас. Что важно, очень высокий… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Зимняя кость

Не оставляй следов
Не оставляй следов драма
2018, США
7.0
Красный воробей
Красный воробей триллер
2017, США
6.0
Джой
Джой драма
2015, США
7.0
Серена
Серена драма
2014, США
5.0
Суррогат
Суррогат драма
2012, США
7.0
Вечеринка в саду
Вечеринка в саду драма
2008, США
5.0
Дом покера
Дом покера драма
2008, США
6.0
Бобёр
Бобёр драма
2010, США
7.0
Пылающая равнина
Пылающая равнина драма
2008, США
7.0
Афера по-американски
Афера по-американски исторический, триллер, драма
2013, США
6.0
Дьявол, которого ты знаешь
Дьявол, которого ты знаешь триллер, детектив
2013, США
3.0
Звери дикого Юга
Звери дикого Юга драма
2012, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии
Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше