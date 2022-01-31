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Джесси Айзенберг

Jesse Eisenberg
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg
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Дата рождения
5 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
коллеги по фильмам Миа Васиковска
Миа Васиковска
были в отношениях с 2013 по 2016
Биография Джесси Айзенберга

Джесси Айзенберг родился 5 октября 1983 года в семье Эми и Барри Айзенбергов. Родители Джесси не имели отношения к актерской среде, хотя Эми Айзенберг работала клоуном в цирке Нью-Джерси. У Джесси есть две сестры: младшая – Хэлли которая также стала актрисой, и старшая – Керри. Позднее Айзенберг переехал в Нью-Йорк, чтобы поступать в местный университет, однако в последствие передумал и выбрал карьеру актера. Еще во время своей учебы в школе он попал в сериал «Будь Собой», но эта роль осталась незамеченной.

Роли Джесси Айзенберга

Сценическая карьера Джесси Айзенберга началась с игры в бродвейских постановках. С 1996 года он стал участником популярной на тот момент группы «The Broadway Kids» и в этом же году сыграл свою первую роль в серьезной постановке «Лето и дым» по одноименной пьесе Теннесси Уильямса. Критики заметили начинающего актера после фильма Дилана Кидда «Любимец женщин», который вышел в 2002 году. Айзенберг сыграл в нем роль Ника, племянника главного героя, который впитывает советы по соблазнению женщин от своего дядюшки-ловеласа. Джесси удостоился приза на кинофестивале в Сан-Диего как самый многообещающий новый актер.

Далее следовали такие фильмы как «Оборотни», «Кальмар» и «Парк культуры и отдыха», где он сыграл главную роль вместе с Кристен Стюарт. Но настоящий успех пришел к нему в 2009 году после комедийного фильма ужасов «Добро пожаловать в Zомбилэнд», где его партнерами по съемочной площадке стали Вуди Харрельсон и Эмма Стоун. Фильм пришелся по душе зрителям по всему миру и моментально принес мировую славу Джесси Айзенбергу.

Джесси Айзенберг - Марк Цукерберг

Свою первую номинацию на премию «Оскар» Джесси получил за роль Марка Цукерберга, основателя сети Facebook, которого он сыграл в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Картина долгое время лидировала в мировом прокате и получила самые хвалебные отзывы от критиков, несмотря на то что сам Цукерберг назвал фильм «совершенно неправдоподобным». Однако ему действительно понравилась игра Айзенберга, которую оценила и киноакадемия. В тот год «Оскар» достался Колину Ферту, но критики отметили Джесси Айзенберга и назвали его игру выдающейся.

Джесси Айзенберг в фильме «Иллюзия обмана»

Довольно успешным проектом в карьере Айзенберга стал фильм «Иллюзия обмана», где он сыграл карточного фокусника Дэниела Атласа. Фильм настолько понравился зрителям, что кинокомпания Summit решилась на продолжение истории.

Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт

С Кристен Стюарт Айзенберг вновь встретился на съемкам фильма «Утраамериканцы» , где они сыграли главные роли, а затем вновь на съемочной площадке новой картины Вуди Аллена  «Красивые люди». Несмотря на столь частые совместные проекты пара никогда не была замечена в любовных отношениях.

Джесси Айзенберг и Миа Васиковска

Романтические чувства у Джесси Айзенберга вспыхнули во время съемок фильма «Двойник» по роману Ф.М. Достоевского. После выхода картины он начал встречаться с Мией Васиковской, партнершей по фильму. Через два года они расстались, и Джесси вновь возобновил отношения с Анной Страут, с которой встречался несколько лет назад. В 2017 у пары родился сын.

Джесси Айзенберг – не только успешный и набирающий обороты актер, но и начинающий писатель. Он публикует свои сатирические рассказы в журнале The New Yorker, а также пишет пьесы, которые уже были успешно поставлены на сцене. Самые известные работы Айзенберга в качестве драматурга – пьесы «Асунсьон» и «Ревизионист».

Награды и премии Джесси Айзенберга
(только номинации)

2011 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

- Премия Золотой глобус    
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Социальная сеть»)

- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

- Премия Британской академии    
Номинация: Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинации: Лучший актерский состав («Социальная сеть») и Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

2010 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучший испуг («Добро пожаловать в Zомбилэнд»)

- Британская академия    
Номинация: Восходящая звезда

 

 

Интересные факты о Джесси Айзенберге

- В возрасте 13-ти лет выступать на Бродвее в составе «The Broadway Kids»

- Джесси пишет пьесы

- Он не любит смотреть телевизор и ходить в кино

- Его первый поцелуй случился на съемках, с актрисой Дженнифер Билз

Фильмография Джесси Айзенберга
Сопротивление
Сопротивление
военный, драма 2021, США
6.0
Искусство самообороны
Искусство самообороны
комедия 2019, США
6.0
Вивариум
Вивариум
фантастика 2019, США
5.0
Zомбилэнд: контрольный выстрел
Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.0
Операция
Операция "Колибри"
драма 2018, Канада
6.0
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Полуночное солнце
мелодрама, драма, военный 2017, США
0.0
Иллюзия обмана 2
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.0
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Фотографии Джесси Айзенберга Все фотографии
Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт Джесси Айзенберг и Миа Васиковска
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Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде» В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
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31 января 2022 13:34
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде» За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
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27 января 2022 15:53
Джесси Айзенберг сыграет с Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде» Звезды «Иллюзии обмана 2» воссоединятся для проекта FX и Hulu.
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19 ноября 2021 12:10
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20 ноября 2018 00:01
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Связи
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт Kristen Stewart
коллеги по фильмам Миа Васиковска
Миа Васиковска Mia Wasikowska
были в отношениях с 2013 по 2016
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