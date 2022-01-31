Джесси Айзенберг родился 5 октября 1983 года в семье Эми и Барри Айзенбергов. Родители Джесси не имели отношения к актерской среде, хотя Эми Айзенберг работала клоуном в цирке Нью-Джерси. У Джесси есть две сестры: младшая – Хэлли которая также стала актрисой, и старшая – Керри. Позднее Айзенберг переехал в Нью-Йорк, чтобы поступать в местный университет, однако в последствие передумал и выбрал карьеру актера. Еще во время своей учебы в школе он попал в сериал «Будь Собой», но эта роль осталась незамеченной.

Роли Джесси Айзенберга

Сценическая карьера Джесси Айзенберга началась с игры в бродвейских постановках. С 1996 года он стал участником популярной на тот момент группы «The Broadway Kids» и в этом же году сыграл свою первую роль в серьезной постановке «Лето и дым» по одноименной пьесе Теннесси Уильямса. Критики заметили начинающего актера после фильма Дилана Кидда «Любимец женщин», который вышел в 2002 году. Айзенберг сыграл в нем роль Ника, племянника главного героя, который впитывает советы по соблазнению женщин от своего дядюшки-ловеласа. Джесси удостоился приза на кинофестивале в Сан-Диего как самый многообещающий новый актер.

Далее следовали такие фильмы как «Оборотни», «Кальмар» и «Парк культуры и отдыха», где он сыграл главную роль вместе с Кристен Стюарт. Но настоящий успех пришел к нему в 2009 году после комедийного фильма ужасов «Добро пожаловать в Zомбилэнд», где его партнерами по съемочной площадке стали Вуди Харрельсон и Эмма Стоун. Фильм пришелся по душе зрителям по всему миру и моментально принес мировую славу Джесси Айзенбергу.

Джесси Айзенберг - Марк Цукерберг

Свою первую номинацию на премию «Оскар» Джесси получил за роль Марка Цукерберга, основателя сети Facebook, которого он сыграл в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Картина долгое время лидировала в мировом прокате и получила самые хвалебные отзывы от критиков, несмотря на то что сам Цукерберг назвал фильм «совершенно неправдоподобным». Однако ему действительно понравилась игра Айзенберга, которую оценила и киноакадемия. В тот год «Оскар» достался Колину Ферту, но критики отметили Джесси Айзенберга и назвали его игру выдающейся.

Джесси Айзенберг в фильме «Иллюзия обмана»

Довольно успешным проектом в карьере Айзенберга стал фильм «Иллюзия обмана», где он сыграл карточного фокусника Дэниела Атласа. Фильм настолько понравился зрителям, что кинокомпания Summit решилась на продолжение истории.

Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт

С Кристен Стюарт Айзенберг вновь встретился на съемкам фильма «Утраамериканцы» , где они сыграли главные роли, а затем вновь на съемочной площадке новой картины Вуди Аллена «Красивые люди». Несмотря на столь частые совместные проекты пара никогда не была замечена в любовных отношениях.

Джесси Айзенберг и Миа Васиковска

Романтические чувства у Джесси Айзенберга вспыхнули во время съемок фильма «Двойник» по роману Ф.М. Достоевского. После выхода картины он начал встречаться с Мией Васиковской, партнершей по фильму. Через два года они расстались, и Джесси вновь возобновил отношения с Анной Страут, с которой встречался несколько лет назад. В 2017 у пары родился сын.

Джесси Айзенберг – не только успешный и набирающий обороты актер, но и начинающий писатель. Он публикует свои сатирические рассказы в журнале The New Yorker, а также пишет пьесы, которые уже были успешно поставлены на сцене. Самые известные работы Айзенберга в качестве драматурга – пьесы «Асунсьон» и «Ревизионист».

Награды и премии Джесси Айзенберга

(только номинации)

2011 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

- Премия Золотой глобус

Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Социальная сеть»)

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

- Премия Гильдии актеров

Номинации: Лучший актерский состав («Социальная сеть») и Лучшая мужская роль («Социальная сеть»)

2010 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучший испуг («Добро пожаловать в Zомбилэнд»)

- Британская академия

Номинация: Восходящая звезда