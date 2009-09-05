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Я есть любовь
Io sono l'amore / I Am Love
Я есть любовь, 2009
2009 / Италия
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7.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
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О фильме
Трагическая история любви, снятая в Милане. Фильм рассказывает историю падения изысканной буржуазной матроны под влиянием силы страсти и любви.
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7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
5 сентября 2009
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
€3 600 000
Режиссер
Лука Гуаданьино
В ролях
Тильда Суинтон
Флавио Паренти
Эдоардо Габбриэллини
Пиппо Дельбонно
Мария Пайато
Все актеры и съемочная группа
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