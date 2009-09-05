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Я есть любовь Я есть любовь
Киноафиша Фильмы Я есть любовь
Io sono l'amore / I Am Love

Я есть любовь, 2009

2009 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Трагическая история любви, снятая в Милане. Фильм рассказывает историю падения изысканной буржуазной матроны под влиянием силы страсти и любви.
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 5 сентября 2009
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет €3 600 000
Режиссер
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
В ролях
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Флавио Паренти
Флавио Паренти
Эдоардо Габбриэллини
Пиппо Дельбонно
Мария Пайато
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я есть любовь 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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