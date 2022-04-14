Содержание:

Жан-Пьер Дарденн — Фильмы

- Жан-Пьер Дарденн — «Розетта»

- Жан-Пьер Дарденн — «Сын»

- Жан-Пьер Дарденн — «Два дня, одна ночь»

- Жан-Пьер Дарденн — «Неизвестная»

Жан-Пьер Дарденн — Личная жизнь

Бельгийский режиссер и сценарист Жан-Пьер Дарденн родился 21 апреля 1951 года в бельгийском городе Льеже. Он приходится старшим братом режиссеру Люку Дарденну, с которым они образуют творческий тандем. Картины режиссеров являются завсегдатаями ведущих кинофестивалей, а сами они яркими представителями бельгийского современного кинематографа.

Братья выросли в родном городе, где оба также посещали университет. Жан-Пьер в отличие от брата, изучавшего философию, поступил на факультет драматического искусства. Затем оба отправились работать в театр, в котором Жан-Пьер пробовал себя как актер.

Жан-Пьер Дарденн — Фильмы

Свои первые картины Жан-Пьер и Люк Дарденны снимали на собственной студии Derives, которую открыли в 1975 году. В основном, это были документальные ленты. В общей сложности на студии было выпущено около 60 фильмов, посвященных таким историческим темам, как польская иммиграция, Вторая мировая война, бельгийская забастовка и другим непростым сюжетам. Первые три года братья лишь выпускали чужие картины, однако в 1978 сняли свою первую документалку на тему сопротивления нацистам в Бельгии.

В большое кино Жана-Пьера Дарденна и его брата Люка привело знакомство с Армадом Гатти и Недом Берджессом. Вместе с ними они сняли свой первый игровой фильм «Двуличный», вышедший в 1987 году. Затем в 1996 они выпустили ленту «Обещание», которая принесла им известность и за пределами родины.

Жан-Пьер Дарденн — «Розетта»

Главный прорыв в творчестве Жан-Пьера и Люка Дарденнов произошел в 1999 году. Их картина «Розетта» с молодой Эмили Декьенн попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля и забрала тогда главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». История о юной девушке, ежедневно бросающей вызов суровой реальности, чтобы выжить, обошла таких конкурентов, как Педро Альмодовар, Такеши Китано и Дэвид Линч, также став первой бельгийской картиной, когда-либо получившей эту награду. После этого абсолютно каждый фильм братьев оказывался в конкурсной программе киносмотра на Круазет.

Жан-Пьер Дарденн — «Сын»

Следующим значимым фильмом в карьере Жана-Пьера и Люка Дарденнов стал «Сын», который в 2002 году также попал в программу Канн. Это история мужчины, роль которого исполнил Оливье Гурме, за которым непрестанно наблюдает камера. Она фиксирует все, кроме его собственного взгляда. История по крупицам выстраивается в голове зрителей, которые не сразу могут понять происходящее. Однако в итоге все предстает в совершенно ином свете. Главной темой фильма стали искупление и месть.

Жан-Пьер Дарденн — «Два дня, одна ночь»

У братьев Дарденн нередко снимаются известные французские актеры. В фильме 2014 года главную роль сыграла Марион Котийяр. Это история женщины по имени Сандра, которая узнает, что ее вот-вот могут уволить. Случится это или нет, зависит от нескольких человек, и у нее есть всего лишь два дня и одна ночь, чтобы убедить их сделать выбор в свою пользу, передвигаясь от квартиры к квартире.

Жан-Пьер Дарденн — «Неизвестная»

В 2016 году братья вновь приехали в Канны, где представили свой новый фильм «Неизвестная». Главную роль в картине сыграла Адель Энель, которую также можно увидеть в лентах «120 ударов в минуту» и «Один король — одна Франция». Фильм рассказывает о враче, которая в конце рабочего дня не открывает дверь пациентке, а наутро узнает, что рядом с местом работы был найден труп женщины, и начинает винить в случившемся себя.

Жан-Пьер Дарденн — Личная жизнь

О своей личной жизни Жан-Пьер Дарденн предпочитает не распространяться. Известно, что он не женат.