Содержание:

Адель Экзаркопулос – Фильмы

- Адель Экзаркопулос – «Жизнь Адель»

- Адель Экзаркопулос – «Последнее лицо»

- Адель Экзаркопулос – «Роковое влечение»

​​​​​​​Адель Экзаркопулос – Личная жизнь

Адель Экзаркопулос родилась 22 ноября 1993 года в Париже в семье Дидье Экзаркопулоса – преподавателя игры на гитаре - и выросла неподалеку от площади Фет. Ее мать была медсестрой, также у актрисы два младших брата. В детстве Адель была очень застенчивой, и ее отдали в девять лет на актерские курсы, которые она посещала до 2005 года.



Адель Экзаркопулос – Фильмы

Дебют актрисы в кино состоялся в фильме «Марта» 2006 года, осле чего ее заметил агент и помог получить роль в эпизоде телешоу R.I.S, police scientifique. В 2007 году Экзаркопулос сыграла в фильме Джейн Биркин «Коробки» о кризисе среднего возраста. После этого она сыграла в картине для подростков 2008 года «Сорванцы из Темпельбаха». В 2010 году актриса сыграла в фильме «Облава» о еврейских семьях во время Второй мировой войны, а затем появилась в фильмах «Белый квадрат», «История Жино», «Части меня самой» и «Раньше я был темнее». Экзаркопулось была малоизвестна до того, как сыграла главную роль в фильме «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша, который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Жюри разделило приз между режиссером и исполнительницами главных ролей, что сделало их единственными женщинами, кроме Джейн Кэмпион, получившими эту награду. После этого успеха актриса появилась в фильмах Шона Пенна «Последнее лицо» и Пьера Годо «Роковое влечение».



Адель Экзаркопулос – «Жизнь Адель»

Французская мелодрама Абделатифа Кешиша 2013 года по графическому роману Жюли Маро «Синий – самый теплый цвет». В центре картины жизнь старшеклассницы из города Лилль по имени Адель (Адель Экзаркопулос), которая проявляет особый интерес к литературе и языкам. Она идет на свидание с парнем из старшего класса, Тома (Жереми Лаэрт), и по дороге замечает девушку с синими волосами. Адель понимает, что с Тома у нее ничего общего, но, когда он просит объясниться, проводит с ним ночь и только потом расстается. Чтобы отвлечься, девушка отправляется с другом-геем в ночной гей-клуб, где снова встречает синевласку Эмму (Леа Сейду).



Адель Экзаркопулос – «Последнее лицо»

Фильм Шона Пенна 2015 года. В одной из стран Африки во время очередных революционных событий происходит встреча хирурга миссии «Врачи без границ» Мигеля (Хавьер Бардем) и его начальницы доктора Рен Петерсен (Шарлиз Терон). Вместе они вынуждены обратиться лицом к проблеме выбора между гуманизмом и профессиональным долгом.



Адель Экзаркопулос – «Роковое влечение»

Фильм Пьера Годо 2016 года о молодой преступнице Анне (Адель Экзаркопулос), которая отбывает срок за тяжкое преступление. Ее переводят в новую тюрьму, и директор тюрьмы Жан Фирмино (Гийом Гальенн) обращает на нее внимание. Он дает ей работу в офисе около своего кабинета, чтобы быть к ней поближе, и Анна отвечает ему взаимностью. Жан продолжает сближаться с преступницей, несмотря на то, что у него есть жена и маленький ребенок.



Адель Экзаркопулос – Личная жизнь

С 2016 года Экзаркопулос находится в отношениях с рэпером Думом из французской группы L'Entourage. В 2017 году у них годился сын Исмаэль Фримон.