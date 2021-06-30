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Адель Экзаркопулос

Adele Exarchopoulos
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос Adele Exarchopoulos
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Дата рождения
22 ноября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Адели Экзаркопулос

Содержание:
Адель Экзаркопулос – Фильмы
  - Адель Экзаркопулос – «Жизнь Адель»
  - Адель Экзаркопулос – «Последнее лицо»
  - Адель Экзаркопулос – «Роковое влечение»
​​​​​​​Адель Экзаркопулос – Личная жизнь

Адель Экзаркопулос родилась 22 ноября 1993 года в Париже в семье Дидье Экзаркопулоса – преподавателя игры на гитаре - и выросла неподалеку от площади Фет. Ее мать была медсестрой, также у актрисы два младших брата. В детстве Адель была очень застенчивой, и ее отдали в девять лет на актерские курсы, которые она посещала до 2005 года.


Адель Экзаркопулос – Фильмы

Дебют актрисы в кино состоялся в фильме «Марта» 2006 года, осле чего ее заметил агент и помог получить роль в эпизоде телешоу R.I.S, police scientifique. В 2007 году Экзаркопулос сыграла в фильме Джейн Биркин «Коробки» о кризисе среднего возраста.  После этого она сыграла в картине для подростков 2008 года «Сорванцы из Темпельбаха». В 2010 году актриса сыграла в фильме «Облава» о еврейских семьях во время Второй мировой войны, а затем появилась в фильмах «Белый квадрат», «История Жино», «Части меня самой» и «Раньше я был темнее». Экзаркопулось была малоизвестна до того, как сыграла главную роль в фильме «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша, который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Жюри разделило приз между режиссером и исполнительницами главных ролей, что сделало их единственными женщинами, кроме Джейн Кэмпион, получившими эту награду. После этого успеха актриса появилась в  фильмах Шона Пенна «Последнее лицо» и Пьера Годо «Роковое влечение».


Адель Экзаркопулос – «Жизнь Адель»

Французская мелодрама Абделатифа Кешиша 2013 года по графическому роману Жюли Маро «Синий – самый теплый цвет». В центре картины жизнь старшеклассницы из города Лилль по имени Адель (Адель Экзаркопулос), которая проявляет особый интерес к литературе и языкам. Она идет на свидание с  парнем из старшего класса, Тома (Жереми Лаэрт), и по дороге замечает девушку с синими волосами. Адель понимает, что с Тома у нее ничего общего, но, когда он просит объясниться, проводит с ним ночь и только потом расстается. Чтобы отвлечься, девушка отправляется с другом-геем в ночной гей-клуб, где снова встречает синевласку Эмму (Леа Сейду).


Адель Экзаркопулос – «Последнее лицо»

Фильм Шона Пенна 2015 года. В одной из стран Африки во время очередных революционных событий происходит встреча хирурга миссии «Врачи без границ» Мигеля (Хавьер Бардем) и его начальницы доктора Рен Петерсен (Шарлиз Терон). Вместе они вынуждены обратиться лицом к проблеме выбора между гуманизмом и профессиональным долгом.


Адель Экзаркопулос – «Роковое влечение»

Фильм Пьера Годо 2016 года о молодой преступнице Анне (Адель Экзаркопулос), которая отбывает срок за тяжкое преступление. Ее переводят в новую тюрьму, и директор тюрьмы Жан Фирмино (Гийом Гальенн) обращает на нее внимание. Он дает ей работу в офисе около своего кабинета, чтобы быть к ней поближе, и Анна отвечает ему взаимностью. Жан продолжает сближаться с преступницей, несмотря на то, что у него есть жена и маленький ребенок.


Адель Экзаркопулос – Личная жизнь

С 2016 года Экзаркопулос находится в отношениях с рэпером Думом из французской группы L'Entourage. В 2017 году у них годился сын Исмаэль Фримон.

Интересные факты о Адели Экзаркопулос

Для фильма «Жизнь Адель» было отснято более 800 часов материала, а одна из сексуальных сцен потребовала 10 дней съемок.

Премьера «Жизни Адель» состоялась во Франции во время принятия закона о легализации ЛГБТ-браков.

В детстве Адель Экзаркопулос занималась балетом.

Фильмография Адели Экзаркопулос
Жвалы
Жвалы
комедия, фэнтези 2020, Франция
5.0
Соблазн
Соблазн
триллер, драма 2019, Франция
5.0
Возвращение домой
Возвращение домой
драма 2019, Франция
5.0
Нуреев. Белый ворон
Нуреев. Белый ворон
биография, драма 2018, Великобритания / Франция
8.0
Страсть и верность
Страсть и верность
криминал, драма 2017, Франция
6.0
Последнее лицо
Последнее лицо
драма 2016, США
4.0
Сирота
Сирота
драма 2016, Франция
6.0
Роковое влечение
Роковое влечение
драма 2016, Франция
5.0
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30 июня 2021 15:51
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