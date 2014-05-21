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Дата публикации: 21 мая 2014
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– История о женщине из неправительственной организации, которая пытается устроить судьбу мальчика, оставшегося без родных в ходе чеченской кампании.
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