Сен-Лоран. Стиль – это я - дублированный тизер
Сен-Лоран. Стиль – это я. Дублированный тизер

Сен-Лоран. Стиль – это я. Дублированный тизер

Дата публикации: 21 июля 2014
Сен-Лоран. Стиль – это я – Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение. Но лишь такому утонченному режиссеру, как Бертран Бонелло, удается не только рассказать историю уникального модельера, но и создать портрет эпохи с её диалогами, непомерными развлечениями и умением любой ценой проживать каждый момент жизни красиво.
6.5 Сен-Лоран. Стиль – это я
Сен-Лоран. Стиль – это я драма, биография, 2014, Франция
