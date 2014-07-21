Сен-Лоран. Стиль – это я
– Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение. Но лишь такому утонченному режиссеру, как Бертран Бонелло, удается не только рассказать историю уникального модельера, но и создать портрет эпохи с её диалогами, непомерными развлечениями и умением любой ценой проживать каждый момент жизни красиво.
