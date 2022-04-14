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Люк Дарденн
Люк Дарденн
Luc Dardenne
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Люк Дарденн
Luc Dardenne
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Дата рождения
10 марта 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Люк Дарденн
Родился 10 марта 1954 года. Льеж, Бельгия.
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Фильмография Люк Дарденн
Молодой Ахмед
драма
2019, Бельгия
6.0
Неизвестная
драма
2016, Бельгия / Франция
6.0
Два дня, одна ночь
драма
2014, Бельгия
7.0
Мальчик с велосипедом
драма, комедия
2011, Франция / Италия / Бельгия
4.0
Молчание Лорны
драма
2008, Великобритания / Франция / Бельгия
5.0
Дитя
мелодрама, драма
2005, Бельгия
5.0
Сын
драма, детектив
2002, Франция / Бельгия
7.0
Розетта
драма
1999, Франция / Бельгия
7.0
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