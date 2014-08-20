Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Истребители
6.6
Киноафиша Фильмы Истребители
6.6

Истребители

, 2014
Les combattants
Франция / приключения, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Истребители
6.6

О фильме

Жизнь молодого парня по имени Арно течёт тихо и непримечательно. Его родные хотят, чтобы он занимался семейным бизнесом, но он предпочитает размеренный летний отдых с друзьями. Всё меняется, когда он встречает Мадлен. Эта девушка ни дня не может прожить без поиска приключений. Она прыгает, борется, плавает, все время рискует и тянет его за собой. И Арно влюбляется, встревая в одну авантюру за другой. Но как далеко он готов зайти вместе с ней в этой каждодневной борьбе с обыденностью?

В ролях

Адель Энель
Адель Энель
Madeleine Beaulieu
Кевин Азиз
Arnaud
Брижит Роюан
Брижит Роюан
Hélène Labrède
Antoine Laurent
Manu Labrède
Уилльям Лебхил
Уилльям Лебхил
Xavier
Thibaut Berducat
Victor
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Lieutenant Schlieffer
Фредерик Пеллеге
Le recruteur
Стив Тьеншо
Стив Тьеншо
Adjudant Ruiz
Франк Брунэо
Le conseiller funéraire
Режиссер Тома Кайе
Сценарист Тома Кайе, Claude Le Pape
Композитор Philippe Deshaies, Lionel Flairs, Benoit Rault
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 3 сентября 2014
Премьера в мире 20 августа 2014
Дата выхода
2 июля 2015 Германия
7 мая 2015 Греция
23 июля 2015 Дания
7 августа 2015 Испания
10 апреля 2015 Италия
22 мая 2015 США
12 марта 2015 Словения
20 августа 2014 Франция
6 февраля 2015 Эстония
Сборы в мире $2 446 362
Производство Nord-Ouest Films, Canal+, Ciné+
Другие названия
Les combattants, Love at First Fight, Amor a primera vista, A küzdők, Amor à Primeira Briga, Armastus esimesest hoobist, De kjempende, Dragoste la prima luptã, Fighters, Kærlighed ved første slag, Kärlek vid första slaget, Liebe auf den ersten Schlag, Ljubezen na prvi pretep, Meilė iš pirmo smūgio, Miłość od pierwszego ugryzienia, Miłość od pierwszego wejrzenia, Os Combatentes, Serce do walki, The Fighters - Addestramento di vita, Έρωτας με την πρώτη μπουνιά, Бойците, Истребители, ファイターズ, 不打不相愛, 싸우는 사람들, Los combatientes

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 апреля 2026

Отзывы о фильме

Урбан Крукер 2 апреля 2026, 16:39
"Истребители/Бойцы" - реж. Том Кайе, страна: Франция, год: 2014.

Жить в кризисные времена тяжёло, а особенно, если ты подросток, который… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 24 апреля 2026, 19:26
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Истребители

Герои не умирают
Герои не умирают драма
2019, Франция / Бельгия
5.0
Один король — одна Франция
Один король — одна Франция драма
2018, Франция
5.0
Нежная рука закона
Нежная рука закона драма, комедия, криминал
2018, Франция
6.0
Невидимые
Невидимые драма, комедия
2018, Франция
6.0
Аутсайдер
Аутсайдер триллер, драма, биография
2016, Франция
6.0
Неизвестная
Неизвестная драма
2016, Бельгия / Франция
6.0
Мужчина, которого слишком сильно любили
Мужчина, которого слишком сильно любили драма
2014, Франция
6.0
Все то, что сверкает
Все то, что сверкает комедия
2010, Франция
6.0
Турне
Турне комедия, драма
2010, Франция
6.0
Водяные лилии
Водяные лилии драма
2007, Франция
6.0
Как говорит Шарли
Как говорит Шарли драма
2006, Франция
5.0
Неправильная вера
Неправильная вера комедия
2006, Бельгия / Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Раджеш все-таки нашел жену после концовки «Теории большого взрыва»: но финал истории любви оказался беспощадным
«Это точно постер не к порнопародии?»: сериал «Трудно быть богом» ещё не вышел, но уже получил «знатных люлей» от зрителей
Выходим на орбиту советской классики: угадаете 5 Sci-Fi из СССР по кадру с космическим кораблём? (тест)
«Машу и Медведя» подвинули: какой «оранжевый» российский мульт неожиданно стал хитом на Ближнем Востоке (не «Три кота»)
Всего 1 сезон и рейтинг 7,2: кинокритик назвала умный детективный сериал Apple TV, который легко посмотреть за выходные
3 главные премьеры августа для любителей фантастики — одна из них почти копия «Настоящего детектива», только с супергероями
Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии «Субстанции» и «Джокера»? DC снял первый бодихоррор и инсайдеры визжат от восторга
Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше