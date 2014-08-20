Жизнь молодого парня по имени Арно течёт тихо и непримечательно. Его родные хотят, чтобы он занимался семейным бизнесом, но он предпочитает размеренный летний отдых с друзьями. Всё меняется, когда он встречает Мадлен. Эта девушка ни дня не может прожить без поиска приключений. Она прыгает, борется, плавает, все время рискует и тянет его за собой. И Арно влюбляется, встревая в одну авантюру за другой. Но как далеко он готов зайти вместе с ней в этой каждодневной борьбе с обыденностью?
|2 июля 2015
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|Словения
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|Эстония
Жить в кризисные времена тяжёло, а особенно, если ты подросток, который… Читать дальше…