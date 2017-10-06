Племя
– Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, Племя. Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписанные законы племени.
«Племя» Мирослава Слабошпицкого – яркий пример удачного использования уже забытого со времен немого кинематографа языка жестов. В фильме нет музыки, нет слов, нет титров. И они не нужны. Жестов и крупных планов достаточно, чтобы выразить всю палитру эмоций. В «Племени» есть первобытность, настоящесть – поэтому от ленты невозможно оторваться, несмотря на жесть и дичь, происходящие на экране.Режиссер отправляет зрителя в другой мир, обычно игнорируемый или не замечаемый нами. Главный герой ленты, слабослышащий парень Сергей, приезжает в специализированный интернат для таких же, как он, подростков. В первые минуты зритель видит привычную обстановку: линейка, наряженные школьники, кабинет директрисы. Но затем все это исчезает с экрана и больше не появляется, а Сергей словно попадает в другой мир. Мы не видим его на занятиях. Его новая школа – школа выживания, где все решают деньги и сила. Сергея принимают в банду – и ему приходится учиться и жить по новым законам, законам стаи. Воровство, проституция, разбой настолько привычны в этом обществе, что шокируют, пожалуй, только зрителя. Слабошпицкий не щадит своего зрителя: он показывает долгие экспрессивно реалистичные сцены насилия, секса.Подростки в «Племени» – это настоящие дикари, язык жестов лишь подчёркивает их первобытность. Нежность, любовь, сострадание, помощь, дружба – ненайденные и непознанные в этом мире сокровища. Их заменяют животные инстинкты: грубость, насилие, издевательства, страсть, ненависть. С одной стороны, очень грустно наблюдать за членами «Племени»: в их истории нет ни намёка на позитивный исход. С другой стороны, Слабошпицкий очень точно и правдоподобно передал черты любого подростка переходного возраста, его грубость, неприятие.Казалось бы, не все потеряно: Сергей влюбился в проститутку Аню. По меркам «Племени» это чувство можно назвать любовью, по нашим меркам – чувство собственничества и жажда обладания. Он готов убить человека за ночь с Аней, он же не пускает ее в кабину дальнобойщика, рвет ее паспорт с заграничной визой – путевкой в жизнь... Сергей доходит до края и решает выйти из этого порочного круга, истребив «Племя» – поодиночке убивая каждого, кто причинил ему боль. И покидает эту проклятую территорию навсегда.Обязательно к просмотру.8 из 10.
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