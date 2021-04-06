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Логан Лерман
Логан Лерман
Logan Lerman
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Логан Лерман
Logan Lerman
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Дата рождения
19 января 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Логан Лерман
Родился 19 января 1992 года. Беверли Хиллз, США.
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Фильмография Логан Лерман
Ширли
триллер, драма, биография
2020, США
5.0
Конец пути
приключения, драма
2019, Ирландия / Исландия
6.0
Исчезновение Сидни Холла
драма, детектив
2017, США
7.0
Возмущение
драма
2016, США
7.0
Ярость
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
7.0
Ной
драма, фэнтези
2014, США
6.0
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама
2012, США
7.0
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Дженнифер Джейсон Ли получила ведущую роль во втором сезоне криминального триллера «Охотники»
Актриса присоединилась к Логану Лерману и Джеррике Хинтон.
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6 апреля 2021 13:45
Сериал «Охотники» с Аль Пачино получил второй сезон
О дате премьеры пока ничего не известно.
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4 августа 2020 11:51
Стриминговый сервис Disney+ разрабатывает сериал по «Перси Джексону»
Автор оригинальной серии книг занимается адаптацией сценария.
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15 мая 2020 11:26
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