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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2018

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
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Семья по-быстрому
2 Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.2
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Ральф против интернета
3 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
4 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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100 вещей и ничего лишнего
5 100 вещей и ничего лишнего
комедия 2018, Германия
8.0
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Дэдпул 2
6 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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За бортом
7 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
8 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Книжный клуб
9 Книжный клуб
комедия 2018, США
7.7
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Ночные игры
10 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
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Красотка на всю голову
11 Красотка на всю голову
комедия 2018, США
7.6
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Кристофер Робин
12 Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Смолфут
13 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Ты водишь!
14 Ты водишь!
комедия 2018, США
7.5
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Начни сначала
15 Начни сначала
комедия 2018, США
7.5
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Остров собак
16 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Волшебный парк Джун
17 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Псы под прикрытием
18 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
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Агент Джонни Инглиш 3.0
19 Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, приключения 2018, Великобритания
7.4
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Во всё тяжкое
20 Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.3
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Папа-мама Гусь
21 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
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Я худею
22 Я худею
комедия 2018, Россия
7.3
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О чем говорят мужчины. Продолжение
23 О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.3
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
24 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.1
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ЛЕГО Фильм-2
25 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
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Ночная смена
26 Ночная смена
комедия 2018, Россия
7.1
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1+1: Голливудская история
27 1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
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Елки Последние
28 Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.8
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Шпион, который меня кинул
29 Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.6
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Планета зверей
30 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
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Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
31 Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия 2018, Россия
6.5
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Днюха!
32 Днюха!
комедия 2018, Россия
6.3
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Как я стал русским
33 Как я стал русским
комедия 2018, Россия
6.2
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Секса не будет!!!
34 Секса не будет!!!
комедия 2018, США
5.8
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Как женить холостяка
35 Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.4
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Такси 5
36 Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.4
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Все или ничего
37 Все или ничего
боевик, комедия 2018, Россия
5.3
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Вечная жизнь Александра Христофорова
38 Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.9
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СуперБобровы: Народные мстители
39 СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.7
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Крымский мост. Сделано с любовью!
40 Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.4
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Только не они
41 Только не они
комедия 2018, Россия
3.2
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Zомбоящик
42 Zомбоящик
комедия 2018, Россия
2.3
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