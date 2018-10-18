«СуперБобровы: Народные мстители»: Рецензия Киноафиши

Семейный подряд на страже порядка

Не супергеройское это дело – работать в шоу! А уж кривляться на арене в «Шапито» – и вовсе позор. Тем более для Бобровых, которые ехали в Таиланд вовсе не за тем, чтобы вкалывать: они сбежали от родимого правосудия, прихватив из банка солидную кипу денег. Однако жизнь на тайских берегах оказалась совсем не радужной, посему семейство сбегает. Правда, о своем побеге они «забывают» сообщить Олегу – Светкиному жениху (он же менеджер шоу). Тот «на радостях» глушит горькую. И всё бы ничего, но через пару недель запой приходится прерывать: телевизор сообщает горе-промоутеру, что в России начались чудеса. Объявилась неуловимая банда то ли Бэтменов, то ли Робин Гудов. «Э, да это ж мои!», – скорехонько смекает Олег и бежит на поиски: надо же выяснить, с чего вдруг Бобровы решили заняться спасением человечества и какая в том выгода…

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

Хотим мы того или нет, но в основе «СуперБобровых» лежит идея простая до гениальности: перед нами не просто кучка супергероев с набором способностей, а группа персонажей, которые обретают силу, только когда они вместе. И стоит лишь одному «бобренку» (даже плохенькому и бесполезному) сделать шаг в сторону – в плохеньких и бесполезных превращаются все: невидимка становится «видимкой», а могущая летать шмякается на землю. Для семейного фильма такой ход без преувеличения гениален – ничего лучшего нельзя и придумать. Тем не менее, назвать первых «СуперБобровых» настоящей семейной комедией можно было с большой натяжкой: герои на каждом шагу собачились и друг друга чморили, а следить за семейными дрязгами детям было не очень-то интересно. Да и элементы черного юмора давали о себе знать.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

Готовясь к сиквелу, продюсеры многое изменили. Историю сделали максимально простой и понятной (даже чересчур), героев помирили и запретили им ссориться (семейство стало единой командой), черный юмор выбросили за ненадобностью на свалку истории. К сожалению, туда же (сиречь на свалку) полетели и драйв вместе с безбашенным хулиганством, которые в «СуперБобровых» как раз и привлекали. Поэтому из довольно рискованного и смелого проекта, полного хохм и стеба, фильм превратился в аккуратно причесанный середнячок, вполне смотрибельный, но не такой яркий, как раньше.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

При этом «Бобровы» явно пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, продюсеры понимают, что от них ждут народную комедию – а обманывать ожидания нехорошо. С другой, им хотелось бы снять супергеройский комикс, пусть и с элементами комедии, однако сделать это не позволяет бюджет. Поэтому и коня, и трепетную лань приходится впрягать в одну телегу. При этом с народной комедией дела у фильма обстоят, в общем, вполне терпимо: например, в «СуперБобровых-2» есть сцена, когда герои тиранят проворовавшегося народного избранника, дабы заставить того покаяться. И этот эпизод отлично работает, выстреливают и шутки вроде реплики «умирающего» деда: «Пенсионера так просто не убить, он на семь тыщ выживает». К сожалению, эта сцена, по сути, всего лишь вставной номер, и на развитие действия она никак не влияет.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

А вот когда дело доходит до комикса, становится грустно. Злодей в «СуперБобровых» совершенно опереточный (и по форме, и по содержанию), мотивации у него спутаны и не идут дальше «вселенского господства во славу всеобщего блага». Он ненавидит гаджеты и приборы (вплоть до пылесоса и вентилятора), он объявил мораторий на электричество, но ездить на машине ему это никак не мешает (вопрос «а как же он заряжает аккумулятор автомобиля» я, с вашего разрешения, задавать не буду). В итоге славный подвиг «Народных мстителей» сводится к противостоянию с каким-то суперзлодейским придурком, жаждущим спалить все электростанции, дабы избавить человечество от компьютеров. В общем, очередной детский утренник на огромном экране. И, кстати, будь «СуперБобровы» пародией на комиксы Marvel или DC – претензий бы не было. Но всё всерьез, господа. Всё всерьез.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

P.S. Не могу не сказать об актерах. «СуперБобровы» снимались кинокомпанией «Yellow, black and white» – это один из самых успешных наших продакшнов, за плечами которого «Кухня», «Последний богатырь», «Гуляй, Вася», «Папины дочки» и так далее. Для них всегда был важен не просто кастинг, а актерский ансамбль, и «Бобровы», как несложно догадаться, не исключение. Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова, Елена Валюшкина – каждый из актеров на своем месте, каждый обаятелен и ради любого из них можно идти в кино, даже если это не самый удачный гибрид из народной комедии и комикса для первоклашек. Отдельный поклон Владимиру Толоконникову, для которого роль «деда» стала последней: актеру стало плохо после тяжелой ночной смены, а помочь врачи не смогли. Съемки хотели заморозить, но потом продюсеры решили пригласить дублеров, а на крупных и средних планах лицо актера дорисовать. Так что история с «бесконечным воскрешением» волей неволей превратилась в реальность. Вечная память.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 20 октября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «СуперБобровы. Народные мстители»