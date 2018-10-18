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Киноафиша Рецензии «СуперБобровы: Народные мстители»: Рецензия Киноафиши

«СуперБобровы: Народные мстители»: Рецензия Киноафиши

18 октября 2018 00:00
«СуперБобровы: Народные мстители»: Рецензия Киноафиши
Семейный подряд на страже порядка

Не супергеройское это дело – работать в шоу! А уж кривляться на арене в «Шапито» – и вовсе позор. Тем более для Бобровых, которые ехали в Таиланд вовсе не за тем, чтобы вкалывать: они сбежали от родимого правосудия, прихватив из банка солидную кипу денег. Однако жизнь на тайских берегах оказалась совсем не радужной, посему семейство сбегает. Правда, о своем побеге они «забывают» сообщить Олегу – Светкиному жениху (он же менеджер шоу). Тот «на радостях» глушит горькую. И всё бы ничего, но через пару недель запой приходится прерывать: телевизор сообщает горе-промоутеру, что в России начались чудеса. Объявилась неуловимая банда то ли Бэтменов, то ли Робин Гудов. «Э, да это ж мои!», – скорехонько смекает Олег и бежит на поиски: надо же выяснить, с чего вдруг Бобровы решили заняться спасением человечества и какая в том выгода…

«СуперБобровы: Народные мстители»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

Хотим мы того или нет, но в основе «СуперБобровых» лежит идея простая до гениальности: перед нами не просто кучка супергероев с набором способностей, а группа персонажей, которые обретают силу, только когда они вместе. И стоит лишь одному «бобренку» (даже плохенькому и бесполезному) сделать шаг в сторону – в плохеньких и бесполезных превращаются все: невидимка становится «видимкой», а могущая летать шмякается на землю. Для семейного фильма такой ход без преувеличения гениален – ничего лучшего нельзя и придумать. Тем не менее, назвать первых «СуперБобровых» настоящей семейной комедией можно было с большой натяжкой: герои на каждом шагу собачились и друг друга чморили, а следить за семейными дрязгами детям было не очень-то интересно. Да и элементы черного юмора давали о себе знать.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»
Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

Готовясь к сиквелу, продюсеры многое изменили. Историю сделали максимально простой и понятной (даже чересчур), героев помирили и запретили им ссориться (семейство стало единой командой), черный юмор выбросили за ненадобностью на свалку истории. К сожалению, туда же (сиречь на свалку) полетели и драйв вместе с безбашенным хулиганством, которые в «СуперБобровых» как раз и привлекали. Поэтому из довольно рискованного и смелого проекта, полного хохм и стеба, фильм превратился в аккуратно причесанный середнячок, вполне смотрибельный, но не такой яркий, как раньше.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»
Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

При этом «Бобровы» явно пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, продюсеры понимают, что от них ждут народную комедию – а обманывать ожидания нехорошо. С другой, им хотелось бы снять супергеройский комикс, пусть и с элементами комедии, однако сделать это не позволяет бюджет. Поэтому и коня, и трепетную лань приходится впрягать в одну телегу. При этом с народной комедией дела у фильма обстоят, в общем, вполне терпимо: например, в «СуперБобровых-2» есть сцена, когда герои тиранят проворовавшегося народного избранника, дабы заставить того покаяться. И этот эпизод отлично работает, выстреливают и шутки вроде реплики «умирающего» деда: «Пенсионера так просто не убить, он на семь тыщ выживает». К сожалению, эта сцена, по сути, всего лишь вставной номер, и на развитие действия она никак не влияет.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»
Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

А вот когда дело доходит до комикса, становится грустно. Злодей в «СуперБобровых» совершенно опереточный (и по форме, и по содержанию), мотивации у него спутаны и не идут дальше «вселенского господства во славу всеобщего блага». Он ненавидит гаджеты и приборы (вплоть до пылесоса и вентилятора), он объявил мораторий на электричество, но ездить на машине ему это никак не мешает (вопрос «а как же он заряжает аккумулятор автомобиля» я, с вашего разрешения, задавать не буду). В итоге славный подвиг «Народных мстителей» сводится к противостоянию с каким-то суперзлодейским придурком, жаждущим спалить все электростанции, дабы избавить человечество от компьютеров. В общем, очередной детский утренник на огромном экране. И, кстати, будь «СуперБобровы» пародией на комиксы Marvel или DC – претензий бы не было. Но всё всерьез, господа. Всё всерьез.

Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»
Кадр из фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

P.S. Не могу не сказать об актерах. «СуперБобровы» снимались кинокомпанией «Yellow, black and white» – это один из самых успешных наших продакшнов, за плечами которого «Кухня», «Последний богатырь», «Гуляй, Вася», «Папины дочки» и так далее. Для них всегда был важен не просто кастинг, а актерский ансамбль, и «Бобровы», как несложно догадаться, не исключение. Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова, Елена Валюшкина – каждый из актеров на своем месте, каждый обаятелен и ради любого из них можно идти в кино, даже если это не самый удачный гибрид из народной комедии и комикса для первоклашек. Отдельный поклон Владимиру Толоконникову, для которого роль «деда» стала последней: актеру стало плохо после тяжелой ночной смены, а помочь врачи не смогли. Съемки хотели заморозить, но потом продюсеры решили пригласить дублеров, а на крупных и средних планах лицо актера дорисовать. Так что история с «бесконечным воскрешением» волей неволей превратилась в реальность. Вечная память.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 20 октября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «СуперБобровы. Народные мстители»

Алёнушкина Вера
Алёнушкина Вера
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