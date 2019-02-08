«ЛЕГО Фильм-2»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов о больном, безумном мире

Кинофраншиза «Лего» продолжает своё шествие по большим экранам с успехом, объяснить который практически невозможно. Первый фильм представлял из себя странную смесь рекламы конструктора и эпизода «Робоцыпа» (без жёстких шуток, конечно): игрушки лего закинули в самый стандартный для блокбастера сюжет и наполнили действие тысячей отсылок к мировой поп-культуре. А чтобы оправдать звание детского мультфильма, добавили в финал простейшую мораль по теме «отцы и дети».

И публика пришла от этого в такой восторг, что игрушечная киновселенная стала расти и шириться. Причём «Лего: Бэтмен» по рейтингам обогнал чуть ли не все работы киновселенной DC. Конечно, после этого продолжение оригинального фильма просто обязано было состояться. О его разработке объявили ещё до выпуска первой части, но производство затянулось аж на пять лет.

С самого начала не было понятно — о чём можно снимать сиквел, если и в первой-то части толкового сюжета не было. Но авторы решили не придумывать ничего нового, а просто развить все основные темы оригинала. В финале «Лего. Фильма» на героев напали пришельцы с планеты LegoDuplo. Продолжение показывает, что они начали крушить город каждый раз, как жителям удавалось отстроить что-то красивое, а потом и вовсе похитили всех самых сильных персонажей: Бэтмена, Люсю, Пирата и прочих. И тогда добрый и мягкий Эммет Блоковски отправился на космическом корабле спасать своих друзей, встретив по дороге самого крутого героя, какого только можно себе представить.

Безумие сюжета начинает проявляться с первых же минут. Сражения с инопланетянами выглядят максимально глупо — они, например, питаются лазерными лучами. И тут же всё получает объяснение: теперь это история не о столкновении рационального мира отца с играми ребёнка. Просто в сюжет вмешалась младшая сестра героя, и его стройные сценарии повалились, как кирпичики. Маленькая девочка не задумывается о правилах, и потому из истории пропала всяческая логика.

И ровно это делает вторую часть безумно смешной. Причём именно не для детей, а для взрослых. Да, шутки из первой части здесь всё ещё на месте: отсылки к «Безумному Максу», ирония над «Лигой справедливости» и конкуренцией с Marvel. Но всё это погружено в настолько абсурдный антураж, что юмор здесь нередко переходит в разряд «пост-». Авторы уже шутят над собственной нелогичностью — или, наоборот, излишними клише.

Дети же младшего возраста будут смеяться совсем над другими моментами: бомбами в форме сердечек, злобной кисонькой-единорогом, ну или королевой, которая постоянно меняет форму. Вряд ли они заметят, что музыкальные номера в этом мультфильме — явная издёвка над всеми песнями в кино, а один из героев — ирония над всеми экранными образами Криса Прэтта (нужно ли говорить, что в оригинале его и озвучивает Крис Прэтт). Но типичного детского юмора здесь точно хватает.

Хотя есть пара моментов, когда авторы уж слишком перегибают: всё-таки шутки про уровень боли во время родов — это, наверное, чрезмерно откровенно. Да и съёмкам «реального» мира (то есть детей, которые играют в лего) здесь уделено чересчур много времени. В первой части этому были посвящены лишь несколько минут финала, теперь же вставки мелькают на протяжении всего сюжета. Хотя с определённого момента они уже сами превращаются в откровенное безумие, что отлично вписывается в основное действие.

В целом, говорить о каком-то действительно стройном сюжете здесь не приходится. С другой стороны, придираться к его отсутствию тоже глупо — достаточно вспомнить, что в главных ролях этого полнометражного мультфильма игрушки лего. Отсылки к фильмам и разным вселенным здесь не бонусы — это и есть сама форма и суть истории. «Безумный Макс» смешивается с «Лигой справедливости», на фоне маячат Бэтмен с Гэндальфом, а потом всё переходит в «Звёздные войны», «Ла-Ла Ленд» и ещё десятки знакомых сюжетов. Есть даже Брюс Уиллис в вентиляции — что ещё нужно для отличной истории?

Трудно сказать с уверенностью: новый «Лего. Фильм» — плод гениального сотрудничества команды сценаристов или просто куча гэгов, бессвязно наваленных друг на друга. Скорее всего, что-то среднее между ними. Он не так свеж, как оригинал, но свою задачу отлично выполняет — будут смеяться и взрослые и дети.

Алексей Хромов