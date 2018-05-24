«Секса не будет!!!»: Рецензия Киноафиши

Яблоки и их яблони

Никогда не понимала, почему в американских фильмах все школьники так парятся по поводу выпускного и мечтают на нём оторваться, напиться, накуриться и лишиться девственности, и всё это одновременно. А, и чтобы при этом родители, разумеется, думали, что их дети по-прежнему цветы жизни. Но с момента выхода первого «Американского пирога» прошло 19 лет. То есть ровесники этого фильма, скорее всего, берут за свой эталон именно американский тип выпускного. Ведь фильмы о них штампуют чуть ли ни каждый год. Это можно приравнять к приёму НЛП.

Кадр из фильма «Секса не будет!!!»

Дано: три подруги с разными ярко выраженными характеристиками: красавица, спортсменка, неопределившаяся. У них, разумеется, есть родители, которые когда-то тоже пытались подружиться. И они тоже такие, типажные: фанатичная мать-одиночка, заботливый отец-качок и папаша-раздолбай, который просто на выпускной заваливается, а вообще с дочерью давно не живёт. Ну, и бал, как фон, на котором развиваются события. Ведь когда ж ещё решать семейные проблемы, как не на выпускном, да?

Кадр из фильма «Секса не будет!!!»

Что бы ни делали разные режиссёры в попытке соригинальничать, жанр «подростки пытаются провести идеальный выпускной вечер» подминает любое авторство под себя. Поэтому ждать, что Кэй Кэннон внезапно взломает систему и покажет что-то экстраординарное, не стоит. В конце концов это режиссёрский дебют сценариста «Идеальных голосов». Так что понятно, почему она для своей истории выбрала женских персонажей. И примерно понятно, как они будут себя вести на экране.

Кадр из фильма «Секса не будет!!!»

Впрочем, поначалу фильм выглядит довольно правдиво. Утрировано, но правдиво. Гиперопека идёт бок о бок с тотальным ощущением одиночества, а страх выпустить чад из-под контроля обещает, что за пределами дома эти детишки уже что-то натворили. Кажется, может, нам наконец расскажут историю не детей, а их родителей. Но в мае, в преддверии тех самых выпускных, комедийная драма на экране никому не нужна. И режиссёр превращает своих родителей в таких же подростков с такими же кретинскими приключениями. К концу первого часа кино уже безнадежно испорчено совершенно лобовым юмором на тему секса, демонстрацией обнажённой натуры, передозировкой псевдогейских шуточек и, внимание, коллективным мультяшным рвотным актом.

Кадр из фильма «Секса не будет!!!»

Лицами и телами за эту комедию отвечают Лесли Манн, Джон Сина и Айк Баринхолц. И тут сразу понятно, кого зачем брали. Всё, что связано с когнитивный диссонансом, - это Сина. Качок с нежной душой, брутал, вынужденный подставлять всем неприятностям свой зад, твердолобый, туговатый… В общем, должно быть смешно. Если бы не было так банально. Айк Баринхолц традиционно отвечает за кривляния. А Лесли Манн в целом остается верна большинству своих образов: где-то между физической комедией и зачатками драмы. На фоне этих звёзд из кино дети смотрятся очень даже нормальными ребятами. Особенно стоит отметить Джеральдин Висванатхан: ей достался самый чётко прописанный образ девушки-подростка, в котором себя узнает гораздо большее число зрительниц, чем в остальных героинях. Даже было жаль, когда ей тоже пришлось принять участие в той "блевотной" сцене.

Кадр из фильма «Секса не будет!!!»

Но, в целом, раз посмеяться не получилось, можно задуматься: что-то же хороше должно быть «Секса не будет!!!»? Например, давно никто так не зеркалил переживания подростков с проблемами их родителей. Не в плане расставания, а в плане того, что у них тоже есть проблемы с друзьями, с нереализованными мечтами, с внутренней несвободой. Вообще этот фильм обнажает не только половой орган Гэри Коула, но и тотальную проблему американского общества - стремление всё сделать идеально, но у каждого об этом свои собственные представления. Воспитать идеальную дочь, стать идеальной мамой, идеально лишиться девственности и идеально напиться. Даже это кино создатели, наверное, мечтали снять идеально. Но в итоге так, как задумывали, получилось сделать только одно - выпускной макияж героине Гидеон Адлон. Вот он был идеален.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 24 мая 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Секса не будет!!!»