«Секса не будет!!!»: Рецензия Киноафиши
Никогда не понимала, почему в американских фильмах все школьники так парятся по поводу выпускного и мечтают на нём оторваться, напиться, накуриться и лишиться девственности, и всё это одновременно. А, и чтобы при этом родители, разумеется, думали, что их дети по-прежнему цветы жизни. Но с момента выхода первого «Американского пирога» прошло 19 лет. То есть ровесники этого фильма, скорее всего, берут за свой эталон именно американский тип выпускного. Ведь фильмы о них штампуют чуть ли ни каждый год. Это можно приравнять к приёму НЛП.
Дано: три подруги с разными ярко выраженными характеристиками: красавица, спортсменка, неопределившаяся. У них, разумеется, есть родители, которые когда-то тоже пытались подружиться. И они тоже такие, типажные: фанатичная мать-одиночка, заботливый отец-качок и папаша-раздолбай, который просто на выпускной заваливается, а вообще с дочерью давно не живёт. Ну, и бал, как фон, на котором развиваются события. Ведь когда ж ещё решать семейные проблемы, как не на выпускном, да?
Что бы ни делали разные режиссёры в попытке соригинальничать, жанр «подростки пытаются провести идеальный выпускной вечер» подминает любое авторство под себя. Поэтому ждать, что Кэй Кэннон внезапно взломает систему и покажет что-то экстраординарное, не стоит. В конце концов это режиссёрский дебют сценариста «Идеальных голосов». Так что понятно, почему она для своей истории выбрала женских персонажей. И примерно понятно, как они будут себя вести на экране.
Впрочем, поначалу фильм выглядит довольно правдиво. Утрировано, но правдиво. Гиперопека идёт бок о бок с тотальным ощущением одиночества, а страх выпустить чад из-под контроля обещает, что за пределами дома эти детишки уже что-то натворили. Кажется, может, нам наконец расскажут историю не детей, а их родителей. Но в мае, в преддверии тех самых выпускных, комедийная драма на экране никому не нужна. И режиссёр превращает своих родителей в таких же подростков с такими же кретинскими приключениями. К концу первого часа кино уже безнадежно испорчено совершенно лобовым юмором на тему секса, демонстрацией обнажённой натуры, передозировкой псевдогейских шуточек и, внимание, коллективным мультяшным рвотным актом.
Лицами и телами за эту комедию отвечают Лесли Манн, Джон Сина и Айк Баринхолц. И тут сразу понятно, кого зачем брали. Всё, что связано с когнитивный диссонансом, - это Сина. Качок с нежной душой, брутал, вынужденный подставлять всем неприятностям свой зад, твердолобый, туговатый… В общем, должно быть смешно. Если бы не было так банально. Айк Баринхолц традиционно отвечает за кривляния. А Лесли Манн в целом остается верна большинству своих образов: где-то между физической комедией и зачатками драмы. На фоне этих звёзд из кино дети смотрятся очень даже нормальными ребятами. Особенно стоит отметить Джеральдин Висванатхан: ей достался самый чётко прописанный образ девушки-подростка, в котором себя узнает гораздо большее число зрительниц, чем в остальных героинях. Даже было жаль, когда ей тоже пришлось принять участие в той "блевотной" сцене.
Но, в целом, раз посмеяться не получилось, можно задуматься: что-то же хороше должно быть «Секса не будет!!!»? Например, давно никто так не зеркалил переживания подростков с проблемами их родителей. Не в плане расставания, а в плане того, что у них тоже есть проблемы с друзьями, с нереализованными мечтами, с внутренней несвободой. Вообще этот фильм обнажает не только половой орган Гэри Коула, но и тотальную проблему американского общества - стремление всё сделать идеально, но у каждого об этом свои собственные представления. Воспитать идеальную дочь, стать идеальной мамой, идеально лишиться девственности и идеально напиться. Даже это кино создатели, наверное, мечтали снять идеально. Но в итоге так, как задумывали, получилось сделать только одно - выпускной макияж героине Гидеон Адлон. Вот он был идеален.
Вероника Скурихина
В российском прокате с 24 мая 2018 г
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