«За бортом»: Рецензия Киноафиши

Курьер и миллионер

Кейт (Анна Фэрис) мать-одиночка. Чтобы прокормить троих дочерей, она пашет на двух работах – развозит пиццу и убирает в чужих апартаментах. Денег ей не хватает на оплату жилья, а тут еще женщина и вовсе теряет одну из возможностей заработать нелишний доллар. Ее выгоняют с работы по вине клиента, которым стал никто иной как Леонардо Монтенегро (Эухенио Дербес), избалованный сын строительного магната. Вскоре у Кейт появляется шанс отомстить обидчику. Леонардо падает за борт своей многомиллионной яхты и теряет память. С легкой руки близкой подруги Терезы (Ева Лонгория) Кейт называет Леонардо своим мужем и забирает мужчину с амнезией из больницы к себе домой. Там его ожидает уборка, готовка, походы по магазинам, и да ‒ работу никто не отменял. Лео уже берут в строители, ему предстоит таскать мешки с цементом весом в сорок кило.

Кадр из фильма «За бортом»

Фильм «За бортом» Роба Гринберга и Боба Фишера – ремейк одноименного ромкома 1987 года в постановке Гарри Маршалла, главные роли в котором исполнили Голди Хоун и Курт Рассел. Старый сюжет порядком осовременили и внесли ряд весьма заметных изменений. В оригинальной киноленте отец-одиночка решил проучить зазнавшуюся богачку. Комедия 2018 года, как вы уже заметили, взялась за перевоспитание мужчины, а именно, сына богатого отца. Плюс создатели нового фильма решили привнести дополнительную смысловую нагрузку, сделав главного героя ленты богатым мексиканцем, которому предстоит на собственной шкуре ощутить, как бывает сложна жизнь латиноамериканцев в Штатах.

Кадр из фильма «За бортом»

Фактически на месте героев Голди Хоун и Курта Рассела оказались совсем другие персонажи, их жизненный опыт перекликается с тем, что выпал на долю прототипам Лео и Кейт из фильма 1987 года, и в то же время явно отличен от него. Кейт не такая уж плохая мать, ее дочери не отбились от рук, как мальчишки Дина Проффитта (Курт Рассел). И пусть Леонардо тоже отличается весьма капризным нравом, зациклен он не на том же, на чем была сконцентрирована Джоанна (Голди Хоун).

Кадр из фильма «За бортом»

Создатели «За бортом»-2018 пытаются работать с новым спектром проблем, обозначившимся на горизонте в связи с вышеназванными изменениями, но не всегда успешно. Удачной, к примеру, можно назвать сцену, где Лео за обедом на работе делится своими переживаниями с новыми товарищами. Провалы же связаны с тем, что комедийная составляющая в ленте подчас сводится не к комичным ситуациям, а к утрированию черт характеров главных героев. Понятно, что в комедиях могут преувеличиваться те или иные особенности персонажей и им «позволено» вести себя несколько демонстративно и манерно, но у фильма Роба Гринберга и Боба Фишера очевидно есть проблемы с чувством меры. К тому же между Анной Фэрис и Эухенио Дербесом не возникает пресловутой химии, и это особенно заметно если вы видели фильм с Куртом Расселом и Голди Хоун, которые в 1987 году уже были вместе.

Кадр из фильма «За бортом»

Фильм Роба Гринберга и Боба Фишера похож не на ромком, а на мелодраму, бодрыми шагами проводящую своих героев через все испытания ради счастливого будущего после финальных титров и отчаянно притворяющуюся лихой комедией. И, кажется, его создатели вполне отдают себе в этом отчет, ведь с экрана то и дело звучат сравнения происходящего с мексиканскими мыльными операми, а вместе с ними в кадр проскальзывает наивная вера в то, что чудеса случаются и любовь может возникнуть между теми, кто с первого взгляда проникся друг к другу не самыми духоподъемными чувствами. Ко всему прочему в качестве приправы к истории любви матери-одиночки и плененного ею недотепы-миллионера служит напоминание о том, что мечты сбываются, главное не тормозить их на пути к исполнению и не проморгать свой шанс. Выглядит такая комбинация очень уж нарочитой и тем не менее достаточно добродушной.

Елена Громова

В российском прокате с 17 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «За бортом»