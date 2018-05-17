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Киноафиша Рецензии «За бортом»: Рецензия Киноафиши

«За бортом»: Рецензия Киноафиши

17 мая 2018 00:00
«За бортом»: Рецензия Киноафиши
Курьер и миллионер

Кейт (Анна Фэрис) мать-одиночка. Чтобы прокормить троих дочерей, она пашет на двух работах – развозит пиццу и убирает в чужих апартаментах. Денег ей не хватает на оплату жилья, а тут еще женщина и вовсе теряет одну из возможностей заработать нелишний доллар. Ее выгоняют с работы по вине клиента, которым стал никто иной как Леонардо Монтенегро (Эухенио Дербес), избалованный сын строительного магната. Вскоре у Кейт появляется шанс отомстить обидчику. Леонардо падает за борт своей многомиллионной яхты и теряет память. С легкой руки близкой подруги Терезы (Ева Лонгория) Кейт называет Леонардо своим мужем и забирает мужчину с амнезией из больницы к себе домой. Там его ожидает уборка, готовка, походы по магазинам, и да ‒ работу никто не отменял. Лео уже берут в строители, ему предстоит таскать мешки с цементом весом в сорок кило.

Кадр из фильма «За бортом»
Кадр из фильма «За бортом»

Фильм «За бортом» Роба Гринберга и Боба Фишера – ремейк одноименного ромкома 1987 года в постановке Гарри Маршалла, главные роли в котором исполнили Голди Хоун и Курт Рассел. Старый сюжет порядком осовременили и внесли ряд весьма заметных изменений. В оригинальной киноленте отец-одиночка решил проучить зазнавшуюся богачку. Комедия 2018 года, как вы уже заметили, взялась за перевоспитание мужчины, а именно, сына богатого отца. Плюс создатели нового фильма решили привнести дополнительную смысловую нагрузку, сделав главного героя ленты богатым мексиканцем, которому предстоит на собственной шкуре ощутить, как бывает сложна жизнь латиноамериканцев в Штатах.

Кадр из фильма «За бортом»
Кадр из фильма «За бортом»

Фактически на месте героев Голди Хоун и Курта Рассела оказались совсем другие персонажи, их жизненный опыт перекликается с тем, что выпал на долю прототипам Лео и Кейт из фильма 1987 года, и в то же время явно отличен от него. Кейт не такая уж плохая мать, ее дочери не отбились от рук, как мальчишки Дина Проффитта (Курт Рассел). И пусть Леонардо тоже отличается весьма капризным нравом, зациклен он не на том же, на чем была сконцентрирована Джоанна (Голди Хоун).

Кадр из фильма «За бортом»
Кадр из фильма «За бортом»

Создатели «За бортом»-2018 пытаются работать с новым спектром проблем, обозначившимся на горизонте в связи с вышеназванными изменениями, но не всегда успешно. Удачной, к примеру, можно назвать сцену, где Лео за обедом на работе делится своими переживаниями с новыми товарищами. Провалы же связаны с тем, что комедийная составляющая в ленте подчас сводится не к комичным ситуациям, а к утрированию черт характеров главных героев. Понятно, что в комедиях могут преувеличиваться те или иные особенности персонажей и им «позволено» вести себя несколько демонстративно и манерно, но у фильма Роба Гринберга и Боба Фишера очевидно есть проблемы с чувством меры. К тому же между Анной Фэрис и Эухенио Дербесом не возникает пресловутой химии, и это особенно заметно если вы видели фильм с Куртом Расселом и Голди Хоун, которые в 1987 году уже были вместе.

Кадр из фильма «За бортом»
Кадр из фильма «За бортом»

Фильм Роба Гринберга и Боба Фишера похож не на ромком, а на мелодраму, бодрыми шагами проводящую своих героев через все испытания ради счастливого будущего после финальных титров и отчаянно притворяющуюся лихой комедией. И, кажется, его создатели вполне отдают себе в этом отчет, ведь с экрана то и дело звучат сравнения происходящего с мексиканскими мыльными операми, а вместе с ними в кадр проскальзывает наивная вера в то, что чудеса случаются и любовь может возникнуть между теми, кто с первого взгляда проникся друг к другу не самыми духоподъемными чувствами. Ко всему прочему в качестве приправы к истории любви матери-одиночки и плененного ею недотепы-миллионера служит напоминание о том, что мечты сбываются, главное не тормозить их на пути к исполнению и не проморгать свой шанс. Выглядит такая комбинация очень уж нарочитой и тем не менее достаточно добродушной.

Елена Громова

В российском прокате с 17 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «За бортом»

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