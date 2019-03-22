«Волшебный парк Джун»: Рецензия Киноафиши

Джун — очень талантливая маленькая девочка. Когда-нибудь она поступит в МИФИ или какой-нибудь Гарвард на инженера, но пока она просто очень любит мастерить и фантазировать. Главный её интерес — парк развлечений. Вместе с мамой, которая поддерживает все начинания дочери, они придумали сказочный парк аттракционов, в котором заведуют волшебные говорящие животные: кабаниха Грета, медведь Бумер, бобры Гус и Купер, дикобраз Стив и обезьяна Орешек. У животных чётко разделены трудовые обязанности: Бумер — что-то вроде аниматора, Грета — скорее завхоз, бобры — рабочие, Стив — служба безопасности, а Орешек занят самым главным, он креативный директор, придумывает новые аттракционы. Выполнять эту функцию ему помогает волшебный фломастер, которым он может нарисовать всё что угодно, и оно сразу воплотится в жизнь.

«Волшебный парк Джун»

Постепенно игрушечный парк развлечений Джун разрастается до всего дома и ближайшей придомовой территории. Окружающие души не чают в Джун, пускай и иногда терпят неудобства от её добродушной чудаковатости. Но случается несчастье. Мама Джун заболевает и не может больше помогать девочке в развитии парка. Джун впадает в не по годам глубокую депрессию и сворачивает проект. Она больше не верит, что всё это — настоящее. Что где-то есть эти самые Орешек и компания. Но она глубоко заблуждается. Парк и все его работники действительно существуют, и из-за печали Джун они столкнулись с очень серьёзными проблемами.

С первых кадров мультфильм радует глаз яркой палитрой, большими выразительными глазами главной героини и прикольными волшебными животными. «Волшебный парк Джун» — не тот случай, когда вроде бы детский мультик является сложным метафорическим высказыванием, над которым будут сидеть и задумываться взрослые, пока дети в зале искренне отвлечены сюжетом. Не заставит этот фильм и плакать взрослого человека — это не монументальное полотно а-ля ранний «Пиксар», ставящий важные нравственные вопросы. «Волшебный парк Джун» — неамибицозное, но весёлое и доброе кино для детей. И в этом его прелесть.

«Волшебный парк Джун»

Даже странно, что мультфильм получил в итоге рейтинг 6+, он вполне подходит и детям совсем маленьким. Видимо, прокатчики посчитали, что малыши загрустят или испугаются вида болеющей мамы, но её болезнь обозначена крайне общо — так, синяки под глазами, будто бы с похмелья. Вряд ли современных дошкольников напугаешь похмельной мамой.

Для детей это вполне бодрое развлечение — много действия, интересный, но не слишком сложный сюжет, осязаемые, но не слишком страшные враги и, конечно, прикольное зверьё. Разрабатывавшая фильм компания «Nickelodeon» явно рассчитывает заработать не только на прокате фильма, но и на производстве разного рода мерча.

«Волшебный парк Джун»

Анималистичные персонажи очень обаятельны. Отдельного упоминания стоит медведь Бумер, ему добавили крайне необычную черту — он нарколептик, то есть может внезапно заснуть в любой момент. С этой неожиданной для детского мультфильма болячкой будет связано много шуток. Оригинальных актёров дубляжа не слышно (англоязычный зритель узнает голоса Милы Кунис и Мэттью Бродерика), да и мульт от «Никелодеона» — не тот контент, который покажут в оригинале с субтитрами. Поэтому российский зритель будет слушать местный дубляж, вполне неплохой. Там участвуют, например, Дмитрий Хрусталёв и Александр Гудков. Чем мотивировано использование звёзд «Вечернего Урганта» в дубляже мульта не для целевой аудитории «ВУ» — непонятно. Когда эта передача идёт, все дети давно спят (вероятно).

Очевидная детскость мультфильма для взрослого зрителя может быть и скучноватой. В аттракционе «Джун» ты, видимо, должен быть меньше определённого возраста, чтобы прокатиться и получить удовольствие.

Мультфильм не рвётся в какие-то особенные высоты нравственности или морализаторства, но всё же пропагандирует добро, семейные ценности, дружбу. Единственная претензия по части назидательного характера — он как бы одобряет одиночные походы в лес. Родители, обратите внимание, проведите с детьми беседу до просмотра мультфильма. Потом может уже быть поздно.