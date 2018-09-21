«Агент Джонни Инглиш 3.0»: Рецензия Киноафиши

Мистер Бонд на отдыхе

Соединённое королевство переживает не лучшие времена. Все агенты службы Ми-7 рассекречены, на Великобританию совершаются регулярные хакерские атаки, подрывающие инфраструктуру страны, а на носу саммит большой дюжины. В ситуации, когда все английские шпионы уже скомпрометированы, приходится ждать помощи только от Джонни Инглиша, героя далеко не цифровой эпохи, который сейчас работает учителем географии. Британский премьер-министр (Эмма Томпсон) не раз пожалеет о своём решении.

Кадр из фильма «Агент Джонни Инглиш 3.0»

В третий раз на большие экраны выходит чудаковатый и нелепый спецагент в исполнении Роуэна Аткинсона, прославившегося на весь мир в первую очередь ролью Мистера Бина. Постановкой руководит Дэвид Керр, сериальный и ТВ-режиссёр, но это не так уж и важно: киносерия про агента Джонни Инглиша выделяется своей стабильностью – новая часть радикально ничем не отличается от первых двух. Это всё та же пародия на шпионские фильм (на бондиану в частности), когда главный персонаж оказывается не подкованным, вымуштрованным красавцем в смокинге, а неуклюжим и комичным героем, нужным только тогда, когда все остальные варианты отпадают.

Кадр из фильма «Агент Джонни Инглиш 3.0»

В первом фильме Роуэн Аткинсон вступал в противостояние с французским миллиардером (Джон Малкович), который планировал стать английским королём, во втором – с террористами, планировавшими покушение на китайского премьер-министра. «Агент Джонни Инглиш 3.0» пытается поспеть за духом времени и делает главным злодеем миллиардера и техномагната (Джейк Лэси), напоминающего Илона Маска и Марка Цукерберга: он хочет захватить мировое господство и уверен в том, что алгоритмы и программные коды могут быть более эффективным инструментами для управления государствами. Кроме того, где-то поблизости крутится русская соблазнительная шпионка Офелия (Ольга Куриленко), у которой есть свои планы. Сюжетная схема фильма до боли знакома и предсказуема: Джонни Инглиш пройдёт через череду конфузов, которая в конце всё равно выведет его к победе и всеобщему признанию. Так было уже дважды, так что зритель будто в третий раз смотрит одну и ту же схему, в которой меняются только переменные.

Кадр из фильма «Агент Джонни Инглиш 3.0»

И это, разумеется, огромный минус – в самом финале фильма персонаж Эммы Томпсон проговаривает, что страну спасла верность традициям, но, на самом деле, консервативность и неготовность к переменам – губительная черта всех систем на свете, в том числе и кинематографических. С момента выхода первой части Джонни Инглиша прошло уже целых пятнадцать лет – за это время только ленивый не постарался разобрать жанр шпионского фильма на винтики. «Шпион» Пола Фейга совершил гендерный поворот бондовского стиля, Гай Ричи сделал ироничных «Агентов А.Н.К.Л.», а после дилогии «Kingsman» Мэттью Вона, в которой сочетались безудержное веселье, здоровый стёб, отстранение от британской традиции и в то же время искренняя любовь к ней, делать фильмы про шпионов так, как было раньше, кажется просто невозможным. Тем не менее создатели Джонни Инглиша, видимо, считают, что любовь зрителя к ужимкам Роуэна Аткинсона может скрасить другие недостатки. К сожалению, это не так – британский комик гораздо убедительнее смотрится в роли Мистера Бина, где он может рассмешить одной своей пластикой и мимикой, не прибегая к словам: это изначальная проблема серии, но в нулевых такое можно было простить. Сейчас «Агента Джонни Инглиша 3.0» можно рекомендовать только тем, кому приятно наблюдать за Роуэном Атикинсоном в любой его ипостаси. Все остальные увидят лишь то, как устаревший комедийный канон пытается влезть в новую эпоху, оставаясь в старом обмундировании: и главный герой, облачённый в латы и вооружённый мечом в финальных сценах, – самое красноречивое тому подтверждение.

Марат Шабаев

В российском прокате с 20 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Агент Джонни Инглиш 3.0»