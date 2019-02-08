«Как я стал русским»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич о прелестях дружбы народов

Если верить нашим газетам, китайцам от России нужны только две вещи — заселить Сибирь и вычерпать ложками Байкал. Если же смотреть китайские фильмы, то среднему городскому жителю Шанхая в России интересно совсем иное — дураки и дороги. Современный городской китаец любит путешествовать, и в Москву ему попасть проще и дешевле, чем среднему жителю российской глубинки. Суровость места не играет особой роли. Мой товарищ, решивший месяц назад встретить Новый Год в Териберке, созерцая северное сияние, с удивлением обнаружил вместо бедолажных героев «Левиафана» орды китайских туристов в окружающих сугробах. Оказалось, зачать ребёнка под небесные сполохи в Китае — новый туристический тренд. Не первый и не последний.

Герой фильма «Как я стал русским» отправился на родину Звягинцева не за трендами. Влюбившись в молодую балерину из Большого театра, честный Пэн решил просить руки и сердца у её отца. Смелый жених сносно говорил по-русски, был по жизни реалистом и прекрасно понимал, что это будет непросто. Анатолий Анатольевич Платонов, наследник всех дурных помещиков из школьной программы, китайцев не любил и отдавать дочь за восточного варяга никак не собирался. Затеяв устроить для гостя адские испытания, будущий тесть ещё не подозревал, что будет вынужден проверить каждое и на собственной шкуре. После водочной «русской рулетки», ледяного купания, охоты на медведя, танкового биатлона и прочих «особенностей национальной рыбалки» двое мужчин постепенно начнут уважать друг друга.

Схема, собственно, далеко не новая, но зато хорошо испытанная временем и позолоченная «оскарами». В этом жанре уже выступали, как минимум, Стэнли Крамер, Эштон Катчер, Джордан Пил, Эдриен Тумс, Гарольд, Кумар, Шрек и даже актёр Виталий Хаев. «Как я стал русским» — вольный ремейк одноименного российского сериала с Хаевым, который оказался настолько популярным в Китае, что соседи из Поднебесной предложили сделать по нему адаптацию с безымянным китайцем в главной роли. «Безымянный китаец» в данном случае — это дебютант Дун Чан. Молодой театральный актёр, в резюме которого есть место и «Ромео с Джульеттой», и «Зеленой Змее», и всем «Мученикам храма Фаюань». Смотрится Дун в кадре крепко, линию своего персонажа тащит очень хорошо, вот только химия с окружающими актёрами у него почти на нуле. Лиза Кононова из-за этого заметно плывёт, а Хаев вынужден тащить фильм, как настоящий шерстяной волчара.

Хаев в ремейке — основная звезда, и это, говорят, было практически главное требование китайской стороны. В российской прессе любят цитировать, что обаяние Анатолия Анатольевича для китайцев в том, что олигарх из Поднебесной стрелять из танка и гонять медведей у себя дома никогда не сможет. Попробует — присядет серьёзно и надолго. Давно не секрет, что главная причина популярности китайских фильмов на тему «гражданин Поднебесной за границей» в том, что только за границей этот гражданин может творить вещи, запрещенные его родной конституцией. Например, танковый биатлон.

«Как я стал русским» — первый большой росcийско-китайский проект. Первый, не самый успешный, но далеко не последний. Неделю назад китайская суперзвезда Сюй Чжэн официально приступил к съемкам «Потерянных в России», которые станут третьим фильмом в его «потерянной» трилогии. Первый фильм «Потерянные в Таиланде» заработал в 2012 году 208 млн долларов и вызвал всплеск небывалой популярности тайского туризма. Второй фильм «Потерянные в Гонконге» заработал в 2015 году 265 млн долларов. Одним словом — берегись, Териберка!

Феликс Зилич