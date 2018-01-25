Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Zомбоящик. Тизер
Zомбоящик. Тизер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 сентября 2017
Zомбоящик
– тизер нового проекта от ТНТ и Comedy Club
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
второй тизер
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
СЕРГЕЙ НОВИКОВ
25 января 2018, 11:45
Оценка
Фильм полное говнище! 🤑
25 января 2018, 11:45
8
0
Ответить
Кристина Шабаева
25 января 2018, 17:18
Оценка
полная фигня
25 января 2018, 17:18
7
0
Ответить
Александр Девяшин
25 января 2018, 19:10
Оценка
Юмора 0, чуть не переблевался только
25 января 2018, 19:10
6
0
Ответить
Татьяна Труфанова
25 января 2018, 20:25
Оценка
Это худший фильм который я когда либо видела! Очень жалко времени и денег потраченных на это г..но!
25 января 2018, 20:25
6
0
Ответить
M.Sieriegha
25 января 2018, 21:14
Оценка
зомбоящик это самый УЖАСНЫЙ фильм который я видел это полный БРЕД и БЕЗУМИЕ абсолютно не смешно!!!
НЕ ХОДИТЕ на этот фильм не тратьте свое ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ПРОСМОТР ЭТОГО Гов💩а !!!!!
25 января 2018, 21:14
6
0
Ответить
a.cher91
25 января 2018, 21:26
Оценка
Самый самый самый наихудший фильм.... люди...Не ходите на него...
25 января 2018, 21:26
6
0
Ответить
zhkh.yurist
25 января 2018, 22:06
Оценка
Плохо. Развод на бабки. Набор тупых не связанных между собой видеороликов. Актеры, авторы фильма просто зажрались, решили что можно рубить бабосы, снимая всякое фуфло. Это оскорбление зрителя. Больше не буду смотреть шоу, передачи по ТВ с этими актерами-юмористами. Они мне противны
25 января 2018, 22:06
3
0
Ответить
Анна Швац
26 января 2018, 00:23
Говно !говно!говно!
26 января 2018, 00:23
3
0
Ответить
Нелли Валеева
26 января 2018, 19:07
Оценка
Зря потратила своё время на просмотр этой бессмыслицы!!!!!!!!! Фильм отстой!!!
26 января 2018, 19:07
3
0
Ответить
Aleksandr Nord
26 января 2018, 22:34
Оценка
Некоторые предыдущие фильмы с камедийцами мне нравились и я решил сходить.
Но на этот раз моему вниманию предстал не фильм, а набор абсолютно несноснейших скетчей, примитивней и ниже уровнем чем камеди клаб, чем 6 кадров, примерно на уровне артистов Аншлага, хотя качество сьемки, порой и графики, костюмы вполне на достойном уровне, все известные комедийцы там снялись, то есть бюджет приличный. Кому же пришло в голову делать такое полнейшее говнище и выпускать на большие экраны эту бездарную безсмыслицу, видимо человеку, ничего не смыслящему в кино, может скорбному умом, кто знает? Короче, намного веселее дома посмотреть миниатюры с Харламовым и Батрутдиновым по ютубу,зря выбросил 350 рублей, не кино, а издевательство какое-то!
26 января 2018, 22:34
6
0
Ответить
79179071711
26 января 2018, 22:53
Оценка
Ужасное зрелище. НЕ ХОДИТЕ!!!
26 января 2018, 22:53
2
0
Ответить
АлЁнА СеРгЕЕвНа
27 января 2018, 00:32
Не ходите на это Г...но,очень разочаровалась,теперь даже не хочется ТНТ смотреть....
27 января 2018, 00:32
3
0
Ответить
Александр
27 января 2018, 10:58
Оценка
Разводилово-кидалово! Набор скетчей. Пару раз улыбнулся. Но в основном - тупизм. Куча шуток "ниже пояса". Общая продолжительность "набора" 58 минут !!! Первый раз с таким столкнулся ....
27 января 2018, 10:58
4
0
Ответить
Татьяна Шевченка
27 января 2018, 12:28
Просто ужас... Пустая трата времени и не очень приятные впечатления б увиденном.. Что касается оценки, то 1 балла слишком для этого фильма.
27 января 2018, 12:28
2
0
Ответить
eto-ias
27 января 2018, 16:36
Оценка
Что-то очень бестолковое.
У проектов от ТНТ много классного и смешного. В этом фильме ничего не понравилось. Досматривать, не стал, ушел с сеанса, так как смотреть нечего.
Если бы выход до окончания сеанса стоил столько же сколько стоил билет, то заплатил бы и все равно вышел.
27 января 2018, 16:36
3
0
Ответить
алексей тимофеев
27 января 2018, 19:45
Оценка
Полный ПРЕД!!! Даже попкорн с пивом не принесут вам радости при просмотре этого кошмара.
27 января 2018, 19:45
3
1
Ответить
An
27 января 2018, 23:21
Оценка
аааааааа,,,..,,,я думала хоть чуть посмеюсь, шутка всего одна в самом конце
в предупреждении должно было быть - вы лохи потратили деньги чтоб тупо посидеть в кинозале час, здесь нет не только смысла и сюжета но и юмора.!!!!
27 января 2018, 23:21
2
0
Ответить
Мария Ащина
28 января 2018, 08:38
Оценка
НЕ ХОДИТЕ! Даже слов нормальных подобрать не могу, чтобы выразить разочарование. Полное 💩
28 января 2018, 08:38
2
0
Ответить
Ro Ot
28 января 2018, 09:21
Оценка
Фильм на один раз чисто поржать
28 января 2018, 09:21
0
2
Ответить
Diogu Feraz
28 января 2018, 13:26
Оценка
Я такую хрень первый раз вижу не думал что с ТНТ такое дерьмовое кино создадут да это даже кино не назвать пцззцц полный
28 января 2018, 13:26
4
0
Ответить
Микаел Кулиев
28 января 2018, 16:40
Не стал даже досматривать 20 мин посмотрел и понял ПОЛНАЯ ХРЕНЬ ниже не куда
28 января 2018, 16:40
2
0
Ответить
Konstantine Cherchil
29 января 2018, 16:08
Фильм полное го*но. По итогу просмотра фильма появилось глубокое чувство обиды! Обида на то, что проявленное мной уважение к актерам и создателям фильма далеко не оправдалось. Хуже фильма, я не видел никогда. Никогда не пишу отзывов принципиально, но теперь пишу! Не ставлю даже 1 бал.
29 января 2018, 16:08
3
0
Ответить
Алла Половникова
30 января 2018, 17:39
НЕ ХОДИТЕ НИ ЗА ЧТО!!!Ощущение что тебя Нае...по полной программе,даже в зале была тишина,и чувствовалось полное разочарование...Зря деньги потратила,радовало только что я не одна такая была...
30 января 2018, 17:39
2
0
Ответить
Kas Per
30 января 2018, 20:55
Оценка
Было человек 20/25 ржали все!
Жаль что отзывы оставляют одни те, кто далек от погимания качественого юмора
30 января 2018, 20:55
2
8
Ответить
Анастасия Шумакова (Гайдара )
31 января 2018, 19:20
ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ!!!,не смотрите даже,
31 января 2018, 19:20
2
0
Ответить
Микаел Кулиев
31 января 2018, 19:25
Ну они смеялись не над фильмом а над тем что режиссер курил или нюхал что такой ОТСТОЙ сделал даже пол звезды нельзя дать за старания это просто РАЗВОД на деньги
31 января 2018, 19:25
2
0
Ответить
Сергей Киркин
4 февраля 2018, 12:46
Оценка
Большего дерьма я ещё не смотрел, так денег жаль на такое дермище!!!
4 февраля 2018, 12:46
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
2.5
Zомбоящик
комедия, 2018, Россия
01:08
Литвяк
тизер
02:24
Трон: Арес
дублированный трейлер 2
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:24
Иллюзия обмана 3
trailer 2
01:15
Нахимовцы. Янтарный берег
трейлер
02:13
Эдем
дублированный трейлер
01:45
Искупление
трейлер
01:33
Бэмби: Лесной кошмар
дублированный трейлер
02:02
Папины дочки. Мама вернулась
трейлер
02:43
Горыныч
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
НЕ ХОДИТЕ на этот фильм не тратьте свое ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ПРОСМОТР ЭТОГО Гов💩а !!!!!
Но на этот раз моему вниманию предстал не фильм, а набор абсолютно несноснейших скетчей, примитивней и ниже уровнем чем камеди клаб, чем 6 кадров, примерно на уровне артистов Аншлага, хотя качество сьемки, порой и графики, костюмы вполне на достойном уровне, все известные комедийцы там снялись, то есть бюджет приличный. Кому же пришло в голову делать такое полнейшее говнище и выпускать на большие экраны эту бездарную безсмыслицу, видимо человеку, ничего не смыслящему в кино, может скорбному умом, кто знает? Короче, намного веселее дома посмотреть миниатюры с Харламовым и Батрутдиновым по ютубу,зря выбросил 350 рублей, не кино, а издевательство какое-то!
У проектов от ТНТ много классного и смешного. В этом фильме ничего не понравилось. Досматривать, не стал, ушел с сеанса, так как смотреть нечего.
Если бы выход до окончания сеанса стоил столько же сколько стоил билет, то заплатил бы и все равно вышел.
в предупреждении должно было быть - вы лохи потратили деньги чтоб тупо посидеть в кинозале час, здесь нет не только смысла и сюжета но и юмора.!!!!
Жаль что отзывы оставляют одни те, кто далек от погимания качественого юмора
Авторизация по e-mail