«Шпион, который меня кинул»: Рецензия Киноафиши

Жили-были две дуры

Глупость – второе счастье. А в особо клинических случаях – счастье первое. У Одри и Морган случай как раз такой. Но именно им, двум интеллектуально обездоленным курочкам, выпала честь спасать человечество от террористов. Для спасения нужно следующее: доставить кое-какую штуковину из точки А в точку Б. (Точнее, из Лос-Анджелеса в Вену). Точка Б, однако, встретила спасительниц как-то неласково, и те, отмахавшись кое-как косметичками от летящих в их сторону пуль, понеслись по Европе в поисках лучшей доли. А всё почему? А всё потому, что не надо было с симпатичным брюнетом в баре знакомиться: влюбилась Одри в шпиона – заработала приключений на свою мини-юбку…

Кадр из фильма «Шпион, который меня кинул»

В кинотеатрах у нас сейчас полный штиль: нет ни фильмов, ни зрителей. (Ничего не поделаешь – август). Понятно, что на этом безрыбье, любая креветка, хотя бы отдаленно напоминающая еду, смотрится огромной рыбехой. И «Шпион, который меня кинул» как раз из породы таких ракообразных. Другое дело, насколько вы готовы эту «рыбину» есть. Фильм Сюзанны Фогель – это гибрид туалетной комедии и пародии на шпионский боевик. Разговоры о какашках и женских впадинках, отрезанные конечности и упоительное пуканье в туалете – здесь есть все прелести жанров, так что если вы не в состоянии оценить их по достоинству, то лучше не рисковать.

Кадр из фильма «Шпион, который меня кинул»

Если же аллергии на «туалеточку» у вас нет, то тут уже возможны варианты. Правда, чем-то эксклюзивным (да и просто хорошим) «Шпиона» в любом случае не назвать. Просто потому, что он сделан довольно средне: в нем есть погони и драки, но какой-то особой дурости, бесшабашности все-таки нет. (Хотя бои, по меркам фильма-середняка, сняты в общем неплохо). Шутки и хохмы (которых много) часто летят мимо цели – и «улыбнуть» преданных фанатов туалетного беспредела у авторов не получается. Перлы про Украину здесь соседствуют с перлами о том, как полицейскому удобнее какать: и между этими «откровениями» знак равенства. А модификации приема «мордой в торт» вам и без фильма отлично знакомы. Кстати, ловите спойлер: у «Шпиона» вместо торта – кастрюля с каким-то пюре.

Кадр из фильма «Шпион, который меня кинул»

Что касается пародийных элементов, то и тут до оригинальности далеко. Да, в «Шпионе» есть кроха по имени Надя со стальным взглядом и большой пушкой – классическая девочка-убийца, троюродная праправнучка Терминатора. Есть напарники-полицейские (плохой и хороший), есть ЦРУ, есть спасение мира. Есть даже тачка, вслед которой облизнулся бы даже Джеймс Бонд. Но… Но все это как-то необязательно, случайно – и единая картинка не складывается. Да и сколько раз мы уже видели это всё? На актеров особо надеяться тоже не стоит: например, Одри, героиня Милы Кунис, в меру очаровательна и не в меру глупа – но дальше этого фильм не идет. Морган повезло чуть больше: Кейт МакКиннон, девушка-комик, сделала ее настоящей клоунессой, преданной и тупой, но и тут яркости не хватает. Остальные же актеры – просто статисты.

Кадр из фильма «Шпион, который меня кинул»

Правда, если появится желание поработать адвокатом этой истории о двух лохушках, то «Шпиона» можно похвалить за добрые намерения. Которых у авторов было много. Они усердно мусолят азы феминизма, азы скорой психологической помощи из женских журналов («Женщина, запомни, ты восхитительна!») и так далее. Ну, и про женскую дружбу не забывают – это ведь лейтмотив. Мол, какая бы бестолковая ты ни была, если у тебя есть подруга, которую надо спасти, то ты сумеешь победить всех: и мафию, и ЦРУ, и шпионов. Что ж, пусть это высокоинтеллектуальное изречение и станет хоть каким-то аргументом в защиту фильма.

Вера Аленушкина

В российском прокате с 9 августа 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Шпион, который меня кинул»