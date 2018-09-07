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#ОДИНДЕНЬЛЕТА - трейлер
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#ОДИНДЕНЬЛЕТА. Трейлер

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Дата публикации: 7 сентября 2018
#ОДИНДЕНЬЛЕТА – Вся жизнь недавней провинциалки, а теперь москвички Кати — одно сплошное селфи с чередой знаменитостей. Любые интриги ради лайка, любые подвиги во имя статуса «звезды инстаграм». Но, количество подписчиков по-прежнему недостаточно и ради заветной цели она отправляется в Санкт-Петербург, чтобы сделать селфи с загадочным художником, скрывающим свою личность, и тем самым взорвать интернет. А в это время в аэропорту, солидный незнакомец просит Катю передать неизвестному ей адресату обычный конверт... Выполнение этого поручения не только рушит ее планы, но и в результате всего лишь за один день в корне меняет ее взгляды на жизнь. Петербург ловко играет ее судьбой, вовлекая Катю в свои ловушки. В результате, она понимает, что самое главное для нее не социальные сети, а реальная жизнь, не лайки, а любовь. И первым свою любовь ей дарит он: Петербург. Своими сквозными дворами, разведенными мостами, покатыми крышами и уличными музыкантами… Найти свое счастье просто, если знать где его искать.
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