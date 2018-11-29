«Все или ничего»: Рецензия Киноафиши
Иногда у каждого может возникнуть желание просто снять кино. Надергать самых своих любимых моментов, примотать их скотчем друг к другу и показать всем-всем-всем. Примерно этим и занялись создатели кинопроекта «Все или ничего», который в народе можно смело окрестить «Ничего, ребята, переживали мы и худшие примеры копирайта»…
Три офисных работника, у каждого свои проблемы (жена на сносях, операция и женщины) пытаются стащить у своего начальника диктофон, на который он наговаривает все, что делает, и деньги, чтобы разрешить все свои проблемы и получить компенсацию за все то, как он себя с ними вел. Чтобы совершить все эти противоправные действа, они нанимают Дениса, работающего уборщиком, но якобы имеющего понимание в ограблениях, убийствах и всем том, что может им пригодиться на деле. А дальше они едут закупаться всем необходимым, потом отправляются на место встречи, вот только Денис решает их обмануть. После чего их «идеальный» план рушится как карточный домик.
Режиссер Дмитрий Суворов («Первые») – человек-загадка, что бы он ни делал, а особенно когда пытается шутить, выходит у него сикось-накось. Главное же, что никто из продюсеров, которые работают с ним, не могут объяснить, что в природе есть только один Гай Ричи и Квентин Тарантино, и идти по их стопам настолько топорно не стоит, тем более, если уже многократно доказано, что пародии выстреливают одна из миллиона…
Возглавили каст «Все или ничего» любимчики режиссера: Кирилл Каганович («Как меня зовут») и Данила Якушев («Горько!»), а их партнерами по ограблению стали: Роман Курцын («Я-худею»), таскавший на себе лишний вес, чтобы казаться толстым и дряхлым, и Артур Смольянинов («Жара»). Их противниками стали: Юрий Стоянов («Адаптация»), Владимир Епифанцев («Generation П») и Андрей Стоянов («Близкие») – они сыграли боссов. Злобного охранника Колю «Черного ястреба» изобразил вездесущий Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»), а следователя, которому пришлось все это расхлебывать, – Роман Мадянов («Жених»). На огонек заскочила и Елена Беркова («Дом 2»), а еще двое из ларца – Василий Кортуков («Ольга») и Юлия Сулес («Затмение»).
И никакие это, конечно, не русские «несносные боссы» - как минимум мотивации не хватает. Герои здесь - обычные люди, а не супергерои, но это уже тоже давно исхоженная территория. Зато есть вроде бы неплохо начинающаяся игра с непонятным видео, которое долго никому не показывают (привет чемоданчик из «Криминального чтива»), но потом создатели все слишком быстро раскрывают. А еще они пытаются стебать коллег по цеху, ФСБ и «Притяжение 3», и знают толк в игрушках для взрослых ничуть не хуже, чем когда-то продемонстрировали авторы первого «Самого лучшего фильма».
Фильм «Все или ничего» - стандартный набор шаблонов тупого, совершенно провального и устаревшего юмора с отсылками к тому, что не помнят даже самые упоротые зрители. Все здесь строится на том, что когда-то выстрелило в Голливуде, но давно перестало приносить хоть какую-то прибыль. Поэтому такие фильмы нельзя рекомендовать, на них можно просто прийти и попробовать угореть от происходящего или хотя бы проникнуться идеями и найти все отсылки к любимым фильмам создателей. И, возможно, выйти из зала с желанием пересмотреть то, что так нравилось когда-то. А «Все или ничего» - это просто плохо написанная история без свежих мыслей и идей, переигранная актерами и озвученная украденным где-то диском группировки «Ленинград». Так что вывод после просмотра один - как не умели смеяться над собой, так и продолжаем, только теперь с закосом под запад и шутками из любимых картин.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 29 ноября 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Все или ничего»