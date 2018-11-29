«Все или ничего»: Рецензия Киноафиши

Когда хочется, но не можется

Иногда у каждого может возникнуть желание просто снять кино. Надергать самых своих любимых моментов, примотать их скотчем друг к другу и показать всем-всем-всем. Примерно этим и занялись создатели кинопроекта «Все или ничего», который в народе можно смело окрестить «Ничего, ребята, переживали мы и худшие примеры копирайта»…

Три офисных работника, у каждого свои проблемы (жена на сносях, операция и женщины) пытаются стащить у своего начальника диктофон, на который он наговаривает все, что делает, и деньги, чтобы разрешить все свои проблемы и получить компенсацию за все то, как он себя с ними вел. Чтобы совершить все эти противоправные действа, они нанимают Дениса, работающего уборщиком, но якобы имеющего понимание в ограблениях, убийствах и всем том, что может им пригодиться на деле. А дальше они едут закупаться всем необходимым, потом отправляются на место встречи, вот только Денис решает их обмануть. После чего их «идеальный» план рушится как карточный домик.

Кадр из фильма «Все или ничего»

Режиссер Дмитрий Суворов («Первые») – человек-загадка, что бы он ни делал, а особенно когда пытается шутить, выходит у него сикось-накось. Главное же, что никто из продюсеров, которые работают с ним, не могут объяснить, что в природе есть только один Гай Ричи и Квентин Тарантино, и идти по их стопам настолько топорно не стоит, тем более, если уже многократно доказано, что пародии выстреливают одна из миллиона…

Кадр из фильма «Все или ничего»

Возглавили каст «Все или ничего» любимчики режиссера: Кирилл Каганович («Как меня зовут») и Данила Якушев («Горько!»), а их партнерами по ограблению стали: Роман Курцын («Я-худею»), таскавший на себе лишний вес, чтобы казаться толстым и дряхлым, и Артур Смольянинов («Жара»). Их противниками стали: Юрий Стоянов («Адаптация»), Владимир Епифанцев («Generation П») и Андрей Стоянов («Близкие») – они сыграли боссов. Злобного охранника Колю «Черного ястреба» изобразил вездесущий Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»), а следователя, которому пришлось все это расхлебывать, – Роман Мадянов («Жених»). На огонек заскочила и Елена Беркова («Дом 2»), а еще двое из ларца – Василий Кортуков («Ольга») и Юлия Сулес («Затмение»).

Кадр из фильма «Все или ничего»

И никакие это, конечно, не русские «несносные боссы» - как минимум мотивации не хватает. Герои здесь - обычные люди, а не супергерои, но это уже тоже давно исхоженная территория. Зато есть вроде бы неплохо начинающаяся игра с непонятным видео, которое долго никому не показывают (привет чемоданчик из «Криминального чтива»), но потом создатели все слишком быстро раскрывают. А еще они пытаются стебать коллег по цеху, ФСБ и «Притяжение 3», и знают толк в игрушках для взрослых ничуть не хуже, чем когда-то продемонстрировали авторы первого «Самого лучшего фильма».

Кадр из фильма «Все или ничего»

Фильм «Все или ничего» - стандартный набор шаблонов тупого, совершенно провального и устаревшего юмора с отсылками к тому, что не помнят даже самые упоротые зрители. Все здесь строится на том, что когда-то выстрелило в Голливуде, но давно перестало приносить хоть какую-то прибыль. Поэтому такие фильмы нельзя рекомендовать, на них можно просто прийти и попробовать угореть от происходящего или хотя бы проникнуться идеями и найти все отсылки к любимым фильмам создателей. И, возможно, выйти из зала с желанием пересмотреть то, что так нравилось когда-то. А «Все или ничего» - это просто плохо написанная история без свежих мыслей и идей, переигранная актерами и озвученная украденным где-то диском группировки «Ленинград». Так что вывод после просмотра один - как не умели смеяться над собой, так и продолжаем, только теперь с закосом под запад и шутками из любимых картин.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 29 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Все или ничего»