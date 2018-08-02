«Планета зверей»: Рецензия Киноафиши

Бойцовский клуб для клоунов

В современном мире фильмы о супергероях давно стали нормой. И все, как их авторы, так и зрители, примерно понимают, что нужно сделать и как подать на экране историю, чтобы окупиться и заработать на продолжении. Создатели «Планеты зверей», картины основанной на серии популярных комикс-бестселлеров «Кайдзи», пошли несколько другим путем. Они используют популярность героев с суперспособностями лишь отчасти. Отдав основную часть времени азартным играм, обману зрителей и развитию вселенной героев.

Кадр из фильма «Планета зверей»

Главный герой фильма «Планеты зверей» Дзенг Каиси работает клоуном, правда, ему все это не особо нравится, и, если бы не больная мать, которой он оплачивает лечение, парень бы давно нашел что-нибудь еще. Его жизнь раздваивается, обычно он простой паренек с неплохо работающими мозгами, но иногда, чаще всего лишь в фантазиях, он превращается в боевого клоуна, готового на все ради справедливости. Поэтому предложение подзаработать, он воспринимает с большим интересом. Дзенг даже разрешает заложить свою квартиру, но все прогорает, и ему приходится принудительно участвовать в игре «Число судьбы». Она проводится на огромном корабле должников, где люди делают ставки иногда на деньги, а бывает, что и на собственные жизни. Дзенгу придется найти союзников, иначе плавучее суденышко может стать его домом на всю оставшуюся жизнь.

Кадр из фильма «Планета зверей»

Вначале просмотра может показаться, что «Планета зверей» – это такая более продуманная и веселая версия продолжений «Плана побега», специально создаваемая под китайский кинорынок, но картина быстро разгоняется. Прикидывается то новой серией «Иллюзии обмана», то умной версией «Конченной». А иногда даже смесью «Особо опасного» и нашими «Ночными стражами». Герой сам знакомит зрителей со своей историей. И, конечно, у него есть обязательное психическое расстройство, которое дает возможность копировать кого и когда угодно, повторяя, что все так и должно быть, кто ж с ненормальными судиться-то будет?

Кадр из фильма «Планета зверей»

Главных действующих лиц проекта «Планета зверей» сыграли: Ли Ифэн («Миссия в Милане», «Вечно молодые») и Чжоу Дунъюй («Город рока», «Родная душа»). Руководит же всем здесь любимец публики – 73-летний Майкл Дуглас («Призрак и тьма», «Траффик») и, несмотря на то что роль у него небольшая, именно он здесь постоянно подбадривает сюжет. Воображение поражает и качество спецэффектов, за которые отвечала компания WetaDigital, которая известна по работе над большинством проектов Питера Джексона («Властелин колец», «Хоббит») и «Аватаром» Джеймса Кэмерона. «Планета зверей» с легкостью вводит зрителей в историю, и верить ей получается также благодаря тому, как реалистично и узнаваемо выглядят «монстры», с которыми сражается главный герой проекта.

Кадр из фильма «Планета зверей»

«Планета зверей» – это правильная версия картин Стивена Чоу («Убойный футбол», «Русалка») без простейших историй, тупого юмора и странных спецэффектов. Здесь же все иначе – сценарий постоянно играет со зрителями, обманывает, подбрасывает различные варианты развития сюжета и не делает акцента на супергероике. Юмора здесь тоже хватает, а еще – полно интересных героев, музыки и Майкл Дуглас, помогающий создателям пробиться в международный прокат. Авторы с легкостью обыгрывают супергероические микрофиналы и сразу же заявляют о том, что «Планета зверей» – это только начало и кинопублика еще раз встретится с главными героями, а если сборы и критика позволят, то обязательно привлекут и других западных звезд, раз уж Майкл Дуглас так хорошо вписался в историю. Хочется верить, что команду ему соберут запоминающуюся и дерзкую, как и их лидер.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 2 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Планета зверей»