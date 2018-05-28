«Псы под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Ротвейлер спешит на помощь

Ротвейлер Макс находится на службе в полиции. Гордый пес, упивающийся своим одиночеством и независимостью от человека, привык работать один. Но все меняется. Макс вынужден сотрудничать с агентом ФБР Фрэнком (Уилл Арнетт) в деле о похищении детеныша панды. Малыша выкрали из зоопарка, он напуган и тоскует по маме. Макс готов пойти на все, чтобы спасти кроху ‒ даже принять участие в выставке собак. Собственно, Фрэнк ему и понадобился только для того, чтобы проникнуть на одну из самых престижных выставок в мире, проходящую в Лас-Вегасе. Об уровне выставки говорит и тот факт, что к некоторым собакам-участникам конкурса приставлена охрана, ведь собаководы готовы заплатить за них несколько миллионов. Так что Максу, привыкшему к долгим слежкам за преступниками на грязных улицах, придется постараться, чтобы не выдать себя и выполнить задание.

Кадр из фильма «Псы под прикрытием»

Раджа Госнелл уже не в первый раз снимает фильм о собаках, точнее, фильм, в котором собакам отводится главная роль, а людям остается им подыгрывать. На его счету такие комедии, как «Скуби-Ду», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» и «Крошка из Беверли-Хиллз». И вот теперь он добрался до истории о своенравном ротвейлере, уверенном в собственной правоте и с трудом выдерживающим присутствие назойливого человека в своей жизни, особенно, когда на кону стоит жизнь маленького детеныша панды. Его напарник Фрэнк, кстати, тоже не в восторге от четырехлапого компаньона и не рад такому сотрудничеству. В общем, вы уже поняли, что им придется не только сражаться с плохими парнями, но и со своими комплексами и предрассудками. В этом отношении «Псы под прикрытием» вполне уютно себя чувствуют в череде комедийных лент и скетчей, где в подзачерствевшей от одиночества человеческой душе появляется искра любви и уважения к тому, кто совсем недавно у растаявшего сердца вызывал отвращение. Оно и понятно ‒ песики способны удивить и разрулить самые сложные ситуации.

Кадр из фильма «Псы под прикрытием»

При этом «Псы под прикрытием» подчас представляют собой собачью версию комедии «Мисс Конгениальность». Место сногсшибательно красивой Сандры Буллок в фильме Раджи Госнелла занимает грозный ротвейлер, высокомерно поглядывающий на симпатичные мордочки конкурсантов и посмеивающийся над их проблемами. На отсылках к «Мисс Конгениальность» «Псы под прикрытием» не останавливаются. В комедии упоминаются мультфильм «Леди и Бродяга» и до боли трогательная комедийная драма «Тёрнер и Хуч», в которой собака и отчаянно равнодушный к песикам полицейский в исполнении Тома Хэнкса тоже работали вместе над раскрытием преступления. Такие сентиментальные отсылки не делают фильм Раджи Госнелла слезливой мелодрамой ‒ порой весьма трагичные биографии песиков в его работе идут в комплекте с шутками и подколами.

Кадр из фильма «Псы под прикрытием»

«Псы под прикрытием» в очередной раз напоминают важную и в то же время часто отодвигаемую на второй план проблему. Через весь фильм аккуратно проводится месседж о том, как беззащитны перед человеком могут быть животные и как мало им дается прав, что тем не менее не означает, что за их жизни, спокойствие и здоровье не надо бороться. Фактически фильм Госнелла уравнивает человеческую жизнь и жизнь животного и уравнивает так, что от этого не возникает неприятного ощущения от пафосности нравоучений, не берущихся учитывать огромное количество различных обстоятельств.

Елена Громова

В российском прокате с 31 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Псы под прикрытием»