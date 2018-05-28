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Киноафиша Рецензии «Псы под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

«Псы под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

28 мая 2018 00:00
«Псы под прикрытием»: Рецензия Киноафиши
Ротвейлер спешит на помощь

Ротвейлер Макс находится на службе в полиции. Гордый пес, упивающийся своим одиночеством и независимостью от человека, привык работать один. Но все меняется. Макс вынужден сотрудничать с агентом ФБР Фрэнком (Уилл Арнетт) в деле о похищении детеныша панды. Малыша выкрали из зоопарка, он напуган и тоскует по маме. Макс готов пойти на все, чтобы спасти кроху ‒ даже принять участие в выставке собак. Собственно, Фрэнк ему и понадобился только для того, чтобы проникнуть на одну из самых престижных выставок в мире, проходящую в Лас-Вегасе. Об уровне выставки говорит и тот факт, что к некоторым собакам-участникам конкурса приставлена охрана, ведь собаководы готовы заплатить за них несколько миллионов. Так что Максу, привыкшему к долгим слежкам за преступниками на грязных улицах, придется постараться, чтобы не выдать себя и выполнить задание.

Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»

Раджа Госнелл уже не в первый раз снимает фильм о собаках, точнее, фильм, в котором собакам отводится главная роль, а людям остается им подыгрывать. На его счету такие комедии, как «Скуби-Ду», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» и «Крошка из Беверли-Хиллз». И вот теперь он добрался до истории о своенравном ротвейлере, уверенном в собственной правоте и с трудом выдерживающим присутствие назойливого человека в своей жизни, особенно, когда на кону стоит жизнь маленького детеныша панды. Его напарник Фрэнк, кстати, тоже не в восторге от четырехлапого компаньона и не рад такому сотрудничеству. В общем, вы уже поняли, что им придется не только сражаться с плохими парнями, но и со своими комплексами и предрассудками. В этом отношении «Псы под прикрытием» вполне уютно себя чувствуют в череде комедийных лент и скетчей, где в подзачерствевшей от одиночества человеческой душе появляется искра любви и уважения к тому, кто совсем недавно у растаявшего сердца вызывал отвращение. Оно и понятно ‒ песики способны удивить и разрулить самые сложные ситуации.

Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»

При этом «Псы под прикрытием» подчас представляют собой собачью версию комедии «Мисс Конгениальность». Место сногсшибательно красивой Сандры Буллок в фильме Раджи Госнелла занимает грозный ротвейлер, высокомерно поглядывающий на симпатичные мордочки конкурсантов и посмеивающийся над их проблемами. На отсылках к «Мисс Конгениальность» «Псы под прикрытием» не останавливаются. В комедии упоминаются мультфильм «Леди и Бродяга» и до боли трогательная комедийная драма «Тёрнер и Хуч», в которой собака и отчаянно равнодушный к песикам полицейский в исполнении Тома Хэнкса тоже работали вместе над раскрытием преступления. Такие сентиментальные отсылки не делают фильм Раджи Госнелла слезливой мелодрамой ‒ порой весьма трагичные биографии песиков в его работе идут в комплекте с шутками и подколами.

Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»

«Псы под прикрытием» в очередной раз напоминают важную и в то же время часто отодвигаемую на второй план проблему. Через весь фильм аккуратно проводится месседж о том, как беззащитны перед человеком могут быть животные и как мало им дается прав, что тем не менее не означает, что за их жизни, спокойствие и здоровье не надо бороться. Фактически фильм Госнелла уравнивает человеческую жизнь и жизнь животного и уравнивает так, что от этого не возникает неприятного ощущения от пафосности нравоучений, не берущихся учитывать огромное количество различных обстоятельств.

Елена Громова

В российском прокате с 31 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Псы под прикрытием»

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