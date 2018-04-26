«Папа-мама Гусь»: Рецензия Киноафиши

Кто заварил, тот и расхлебывает

Беззаботный и самовлюбленный гусь Пэм сам себя загоняет в нелепые ситуации. Так еще и его родня постоянно от этого страдает. Очередной перелет стаи заканчивается для Пэма падением. Он буквально в последний момент уворачивается от двух маленьких утят. И, несмотря на скверный характер, гусь вынужден взять на себя заботу над озорными малышами и встать на их защиту. Пэм разрабатывает план, который должен помочь им добраться до юга пешком, без применения крыльев. Их ждут невероятные приключения, новые знакомства и те, кто захочет ими поживиться (китайцы и противный, надоедливый кот). Зато к завершению путешествия они уже будут совершенно другими птицами, не такими, как до знакомства.

Кадр из мультфильма «Пап-мама гусь»

Создатели таких анимационных хитов, как «Шрек», «Дом» и «Лови волну» объединили усилия и решили рассказать историю взросления и зарождении дружбы гуся и парочки утят. А буквально за пару недель до них зрители могли познакомиться с другим проектом, но тоже с птичками, под названием «Славные пташки». Но те, увы, проигрывали, как в оригинальности материла, так и качестве анимации. Все-таки «Папа-мама гусь» сделан на совесть, и к графике и виду героев претензий нет никаких. Правда, как и в хитовой «Балерине» сюжет мультфильма написан как математическая формула. И если один герой исчезает с экрана, то на его месте обязательно тут же появляется другой. Да и размах у мультфильма какой-то очень скромный, даже пластилиновый «Побег из курятника» смотрится на фоне «Папы-мамы гуся» настоящей приключенческой историей. Нельзя обойти вниманием и удачные голоса главных героев, подаренные актером Сергеем Гармашом («Напарник», «Монстры против пришельцев») и музыкантами - Полиной Гагариной и Natan’ом.

Кадр из мультфильма «Пап-мама гусь»

Мир, придуманный авторами «Папы-мамы гуся», напоминает как классические истории, так и более современные сюжеты. Иногда, правда, по сюжету появляются совершенно неожиданные герои, но создатели наделяют их такими качествами, что быстро усыпляют зрительскую бдительность. Ведь местный кот, белочка-психолог, утята и прочая милота - это будущие миньоны и прочие индивиды, завоевавшие сердца кинопублики всего мира. Авторы рассуждают на вечные темы любви, дружбы, ответственности, а чтобы зрители не заскучали, сюжет иногда разбавляется довольно взрослыми шуточками.

Кадр из мультфильма «Пап-мама гусь»

Мультфильм выходит на экраны во все еще популярном формате 3D, который с легкостью оживляет историю про Пэма и утят, делая их очень реалистичными птичками. Номинант на премию «Оскар», композитор серьезных картин «Львы для ягнят» и «Воин», Марк Айшем написал жизнеутверждающий и веселый саундтрек, под который главные герои движутся на юг и противостоят неудачам и проблемам.

Замечательная сказка для всей семьи «Папа-мама гусь» не только развлечет самых маленьких и насмешит взрослых, но и напомнит зрителям о том, что малышам надо помогать всегда и при любой возможности. Создатели мультфильма не стали ставить во главу угла морализаторство, а аккуратно, порционно распределили его по повествованию. Их история берет не масштабом, а, скорее, любовью создателей к героям, как главным, так и эпизодическим, заглядывающим к зрителям совсем ненадолго, юмором и гуманистическим посылом. Он оказывается очень кстати для современных детей и подростков, которые, заглянув в свои гаджеты, забывают о тех, кто рядом и о мире вокруг них, полностью погрузившись в интернет и виртуальное общение.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 1 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Папа-мама гусь»