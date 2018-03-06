«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»: Рецензия Киноафиши

Злая тетка в прямом эфире

Береги платье снову, а связки смолоду! Особенно, если твоя профессия – по чужим ушам ездить. В этом серьезном деле без голоса никуда. Но вот незадача: Илюша Попов (он же Илья Наган) не берег ни того, ни другого. И однажды утром проснулся… немым. В том смысле, что говорить не мог даже шепотом. А через два часа у парня эфир – первый эфир его первого рабочего дня: у него теперь свое шоу на радио. Ну, вот и что в такой ситуации делать?! «Везунчик» кинулся к доктору – тот вколол ему в связки какую-то смесь. И через полчаса заговорил наш диджей в прямом эфире… роскошным женским контральто. И это на «Мужском-то радио», куда барышень и на порог не пускают…

Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Те киноманы, которые не первый год активно «фестивалят», название этой комедии наверняка вспомнят. Пару лет назад короткометражка «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» стала фестивальной любимицей, собрав солидный урожай призов, включая диплом жюри от «Кинотавра» и Гран-при от фестиваля «Короче» (один из главных смотров короткого метра). И вот сейчас в прокат выходит ее полнометражная сестра. Режиссер, естественно, остался прежним (собственно, Кирилл Васильев никогда и не скрывал, что короткометражка для него – лишь заявка на полный метр). Остался в картине и ее генеральный продюсер – Игорь Толстунов, у которого в фильмографии более 100 (!) проектов («Вор», «Ворошиловский стрелок», «Все умрут, а я останусь», «Монах и бес» и так далее).

Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Вообще-то, «Оксана Соколова» – это чистой воды дурачество. Весь сюжет крутится вокруг совершенно фарсовой ситуации (мужик начинает говорить женским голосом), она же и определяет границы условности. И вот по больничным палатам носятся профессиональные киллеры, а на месте полицейского участка – груда кирпичей. Глупость? – еще какая! Но «нелепицы» здесь во главе угла – на них всё и держится. Абсурд и гротеск «Соколовой» оправдан выбранным жанром: это типичная комедия положений. Которая на первый (да и на второй) взгляд может показаться слишком уж легковесной. Или даже бессмысленной, что, конечно, не так.

Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

«Оксана Соколова» действительно легкая и безбашенная. Она не претендует на третьи и десятые смыслы: она хохмит и дурачится, просто развлекает – но как узнаваемо, например, поведение полицейских. Узнаваемы и герои, узнаваемо «утро с похмелья», узнаваема «технология» раскручивания звезд и так далее. Так что пустой и глупенькой я бы «Оксану Соколову» точно не назвала. Это вполне добротная комедия (по крайней мере, на нашем безрыбье), с оригинальной идеей и крепким сценарием.

Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Если же говорить о минусах, то тут лидирует саундтрек, точнее, набор случайно подвернувшихся кому-то под руку песен. Как минимум, три из них принадлежат Сергею Шнурову, есть также «Би-2» и почему-то «Приключения Электроников» со своим стареньким кавером, которому не менее пятнадцати лет. Что же касается актеров, то обе «Соколовы» (и большая, и малая) – это, без ложной скромности, бенефис. Правда, в короткометражке все лавры достались Виктору Добронравову. Полный же метр – это бенефис для двоих: Валентина Мазунина в роли упитанной провинциальной принцессы смотрится иногда даже более органично, чем ее «напарник».

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 марта 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»