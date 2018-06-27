«Ты водишь!»: Рецензия Киноафиши

Стареешь или играешь?

На протяжении тридцати лет пятеро друзей каждый май играют в салки, которые давно уже стали для них смыслом жизни. Но в этом году игра должна стать особенной. Их бессменный победитель – профессиональный салочник Джерри, по слухам, собирается на покой, а это значит, что у друзей есть лишь одна возможность наконец-таки "обсалить" его. Они собираются вместе и отправляются домой, где когда-то все началось. Там у Джерри должна пройти свадьба, и у друзей будет масса возможностей поймать его врасплох. Конечно, все их планы и разработки не срабатывают, и им приходиться внести в свой игровой кодекс, который они ведут с девяти лет, ряд новых пунктов, по которым они не смогут достать Джерри буквально нигде. Но друзья находят лазейки, так что непобедимому профессионалу придется применить все свое обаяние и навыки, чтобы так и остаться на пьедестале и так никогда и не выкрикнуть: «Ты водишь!».

Популярнейшая тема снимать фильмы по статьям из газет и журналов все никак не сойдет на нет. И судя по тому, каким классным получилось кино «Ты водишь!», вырезки и фото еще долго будут эксплуатироваться кинематографистами. Ведь герои не ездят в отпуск и развлекаются исключительно либо подготовкой, либо уже в процессе самой игры. Их кодекс насчитывает массу правил. Одним из которых является то, что новых игроков приглашать нельзя, а в городе, куда они возвращаются, все еще есть желающие, которые совсем были бы не против присоединиться к ним. И никаких девчонок, в девять лет это выглядит вполне оправданно. Но в какой-то момент все летит в тартарары, и герои отказываются от правил. Здесь не обойтись без ремарки, что прямо с этого момента и хочется увидеть продолжение этой истории, когда к салочкам присоединяются все.

Кадр из фильма «Ты водишь!»

Возглавляет всю историю отдыхающий от «Мстителей» и серьезных постановок Джереми Реннер. Что не помешало ему сломать обе руки на съемках, казалось бы, комедии с легким градусом экшна. В «Ты водишь!» у актера получилось сыграть настоящего маньяка, который ничем не гнушается и делает все, чтобы выиграть. А в какой-то момент отчаянно начинает напоминать Пилу или какого другого безбашенного персонажа, придумывающего новые правила и рушащего все идеи и планы гоняющихся за ним друзей. Их отряд возглавляет герой Эда Хелмса («Мы-Миллеры», «Мальчишник в Вегасе»), его супругой стала Айла Фишер («Иллюзия обмана», «Великий Гэтсби»), скопировавшая у мужа Саши Барона Коэна («Борат», «Бруно») безумное состояние. Ее героиня - это апофеоз женской двойственности, она то предстает перед зрителями как идеальная супруга, то с легкостью выходит из себя и готова крушить и ругать всех вокруг.

Кадр из фильма «Ты водишь!»

Далее по списку идут: Джон Хэмм, («Город воров», «Малыш на драйве») – уверенный в себе бизнесмен, которому не хватает в этой жизни лишь победы в салочках, поехавшая за ним журналистка, в исполнении Аннабель Уоллис («Острые козырьки», «Проклятие Аннабель»), сменившая тему статьи с героя на салочки, вечно укуренный герой Джейка Джонсона («Безопасность не гарантируется», «Новенькая») и обаятельный афроамериканец Хэннибал Бересс («Горе-творец», «Славные парни»). А также будущая супруга героя Реннера – Лесли Бибб («Железный человек», «Законопослушный гражданин») и Рашида Джонс («Социальная сеть», «Большой год»), бывшая любовь персонажей Хэмма и Джонсона, которые ради нее готовы порвать друг друга на части.

Кадр из фильма «Ты водишь!»

Создатели отлично играют с ностальгией – флешбеки в прошлое героев, музыка на кассетах и уже ставший классикой красный шарик - Пеннивайз посиди еще немного в стоках, скоро ты и здесь пригодишься. Своей безбашенностью «Ты водишь!» роднит с недавними «Ночными играми» как абсолютно безумная операторская работа, так и саундтрек. А постоянные диалоги героев - прямо-таки американский вариант «О чем говорят мужчины», вроде бы комедия, а выходит, что и про драму создатели не забывают. Хотя сами герои называют свадьбу Джерри настоящим «Шоу Трумана». Ведь герой Джереми Реннера предусмотрел все, и каждый здесь может оказаться нанятым актером, выполняющим определенную миссию для того, чтобы у них и на этот раз ничего не вышло.

Кадр из фильма «Ты водишь!»

Фильм «Ты водишь!» - своеобразная версия «Бойцовского клуба», замешанная на юморе, крышесносящем экшне, Джереми Реннере в образе некого Шерлока Холмса и ретро музыки. Эта забористая комедия с элементами драмы, без сомнения, найдет своего зрителя, т.к. главные темы здесь - дружба, семья и нежелание взрослеть. Ведь если герои бросят свои догонялки, они повзрослеют и потеряют массу положительных качеств, которыми обладают. И раз уж это лето не сильно раскошеливается на смешные, действительно веселящие истории, то «Ты водишь!» - это идеальный вариант для похода в кино с друзьями, который закончится тем, что кто-то обязательно обнимет кого-нибудь после выхода из кинозала и, убегая, прокричит: «Ты водишь!», а значит, создатели справились с поставленными перед собой задачами и сделали чью-то жизнь немного счастливее и беззаботнее.

P.S. Нельзя уходить из кинозала и сразу после окончания картины, т.к. у создателей припасены на финальные титры множество коротких видео с реальными салками, а завершает все фотография со статьей, вдохновившей авторов «Ты водишь!» на фильм.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ты водишь!»