«Смолфут»: Рецензия Киноафиши

Сообщество содействия смолфутам

В Гималаях обитают йети. Они живут по законам камней, которые им рассказывает вождь. Каждый день снежные люди много трудятся, и у них не остается времени на то, чтобы мечтать и размышлять о том, почему все в их мире устроено именно так. Например, молодой йети Миго хочет стать звонарем, как и его отец, даже несмотря на то, что тот «отбил» всю голову на такой работе. Жизнь Миго переворачивается, когда он случайно сталкивается с человеком. Правда, ему никто не верит, кроме секретного общества, члены которого уверены, что камни врут, и подумывают о том, чтобы самим спуститься с гор и узнать, что же происходит у их подножья и существуют все-таки люди или нет.

Кадр из мультфильма «Смолфут»

Мультфильм «Смолфут» похож на то, что делали создатели «Монстров на каникулах» ‒ очень уж рисовка людей совпадает, только без уклона в героев ужастиков, но с той же логикой: что было бы, если не человечество занималось поисками снежных людей, а наоборот. Как это уже заведено в современной анимации, все здесь очень ярко и пушисто, благо, герои позволяют, да и технологии дошли до того, что при просмотре мультфильма кажется, персонажи, и правда, настоящие. При этом все в «Смолфуте» в обязательном порядке обладают даром пения и танца, а их городок в горах может послужить вдохновением для создания тематического парка развлечений.

Кадр из мультфильма «Смолфут»

Пока Pixar и Disney ищут новые истории и способы выхода на своего зрителя, остальные используют то, что наработали вышеназванные компании: музыкальные номера, детализация и морализаторские сюжеты, основанные на мифах. Сама история в «Смолфуте» напоминает французский мультфильм «Хранитель луны», песни здесь звучат не только оригинальные, но и перепетые, например, «Under Pressure» Queen и Дэвида Боуи. Герои просматривают жутко популярные youtube-ролики с котиками и другими мимишными животными, а также используют, как взрослые, стоп-слова, к примеру, «мистическое существо». В ленте прибегают к весьма любопытному решению – люди и животные говорят здесь на разных языках. Показано это все очень свежо и весело, а сцена с медведицей, может быть, едва ли не лучшая сцена из мультфильмов сезона. Нельзя не вспомнить и про козу, которая перемещается по мультфильму со скоростью звука, а еще она очень похожа на одноименных героев из «Фердинанда» и «Правдивой истории Красной Шапочки».

Кадр из мультфильма «Смолфут»

В дубляже «Смолфута» участвовали звезды российских мюзиклов и кино: Наталия Быстрова («Красавица и Чудовище») и Андрей Бирин («Привидение»), главного героя взял на себя Виктор Добронравов («Девушка с косой»), а вождя – Гоша Куценко, которому достался лучший музыкальный номер мультфильма.

«Смолфут» – это настоящее, большое приключения для самых маленьких. В нем есть мораль и герои, которым хочется подражать. С остальными зрителями создателям будет справиться не так просто. Глупого, иногда проникающего в сюжет юмора мало, чтобы зацепить взрослых, а легенды и мифы снежных людей не покажутся им слишком уж интригующими. Странно, что лента вышла осенью, а не зимой, хотя, с другой стороны, при конкуренции с «Гринчем», очевидно, что борьбу выиграл бы Бенедикт Камбертбэтч со своим вечно недовольным героем и его прихвостнями. И все же выйти с мультфильма про зиму и холод и обнаружить на улице дождь и слякоть тоже не самый положительный вариант. Тем не менее «Смолфут» – это история-праздник с правильными идеями, песнями и смешными героями, и если вам этого достаточно, не пропустите проект в прокате, так как он сделан в лучших традициях того, за что мы так любим Голливуд и картины, которые выпускают из-под его крыла.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 25 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Смолфут»