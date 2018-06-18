«Ночная смена»: Рецензия Киноафиши

Душевный стриптиз

Двое сварщиков, оставшись без работы, пытаются совершенно разными способами найти себя. Макс, постоянно думая о своих маленьких детях и безработной жене, соглашается на уговоры бывшей одноклассницы и проходит собеседование в стриптиз-клуб. Благо данные у него отличные, а танцам и искусству обольщения может научить новая подруга Крис. Жена тоже не отстает от супруга и устраивается на работу, причем к давно сохнущему по ней школьному другу. Сергей, напротив, сидит дома и пытается образумить мать, которая завела себе молодого ухажера. Для него все меняется, когда он встречает девушку своей мечты и пытается выглядеть лучше, чем он есть. Случайно встретившись с Максом за решеткой в полицейском участке, Серега сначала издевается над новой профессией друга, а потом, все-таки денег нет и ситуация почти безвыходная, просит, чтобы тот порекомендовал его работодателям.

Кадр из фильма «Ночная смена»

Юмор в «Ночной смене» Марюса Вайсберга простой и понятный, как и сюжет, а герои - не сказать что туповаты, но на грани. Музыка здесь совершенно разная - как наша, так и заграничная, но усидеть в креслах сложно, ведь композиции так хитро подобраны, что у каждого есть своя история, связанная с ними, все мы на них выросли. Смотрят герои исключительно «Бабушку легкого поведения» того же Вайсберга и «Супер Майка» Стивена Содерберга, причем последнего Яглыч и компания даже немного пародируют, но дальше одного танцевального номера дело почему-то у них не пошло. Конечно, странного юмора и шуток ниже пояса тоже хватает, все-таки Вайсберг хорошо знаком зрителям и с этой стороны. А в какой-то момент действие и вовсе превращается в любой на выбор проект из фильмографии Романа Каримова - с похищением, ковром и идиократией в кубе.

Кадр из фильма «Ночная смена»

Павел Деревянко стал здесь настоящим российским Стивом Кареллом и почувствовал себя «40-летним девственником», оказавшимся на сеансе депиляции и прочих женских «радостей» салона красоты. А к уже упомянутому дуэту в «Ночной смене» примкнули хорошо известные по дилогии «Горько» Валентина Мазунина и Елена Валюшкина, а также Игорь Жижикин, муза режиссера Наталья Бардо и дебютант в кино, певец и продюсер Эмин Агаларов. В фильме, как это стало уже принято, есть несколько сцен после титров. Точнее, это несколько зарисовок на тему, что произошло с героями после, - они ничем не примечательны, кроме «тонкого» намека на продолжение, ведь с окупаемостью у проектов Вайсберга проблем нет, а других причин не продолжить столь яркую тему с привлечением новых как мужских, так и женских сил, уж точно не найти.

Кадр из фильма «Ночная смена»

Комедий, а особенно хороших и действительно смешных появляется все меньше и меньше. Поэтому «Ночная смена» - как глоток свежего воздуха для зрителя, застрявшего между блокбастерами с многомиллионными бюджетами и артхаусными историями. А в новой истории Вайсберга и музыка лирическая, хорошо знакомая, и лица давно примелькавшиеся, да и тема семьи не становится менее актуальной в летний сезон. Так и шутки в «Ночной смене» удачнее некоторых вайсберовских историй («Гитлер капут!», «Укрощение строптивого»). И легкую грустинку, российскую национальную черту, так сказать, хорошо понятной нашему зрителю, создатели «Любви в большом городе» и «8 первых свиданий» не стали обходить стороной. А финал это прямо детский восторг, штаны на лямках с обязательными примирением всех героев, танцами под музыку из фильма «Привидение».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 21 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Ночная смена»