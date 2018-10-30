«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Рецензия Киноафиши

Построй свою любовь

Лето в России – гость непостоянный, а оттого всегда желанный, и киноиндустрия изо всех сил старается продлить это удовольствие на экране. Поэтому 1 ноября, когда в большинстве городов нашей необъятной родины будет слякотно и холодно, в прокат выходит солнечная комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!», в которой зрителю предлагается посмотреть, как зарождаются любовные истории на фоне крымского курортного городка, где идет строительство главного моста.

Кадр из фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Режиссером картины выступил Тигран Кеосаян, хорошо известный зрителю по фильмам «Ландыш серебристый» и «Президент и его внучка». На этот раз постановщик работал в тандеме со своей супругой Маргаритой Симоньян, главным редактором телеканала Russia Today. Она написала сценарий, в котором на удивление не нашлось места политическим темам. Максимум вы услышите одну шутку про Владимира Владимировича, а все остальное время будете наблюдать за перипетиями страстей и строительством любовных мостов героев. В отличие от провального «хита» прошлого года – «Крым» – этот фильм действительно о любви от самого первого до последнего кадра.

Кадр из фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

В центре действия археолог Варя (Катерина Шпица), которая приехала в Керчь на раскопки. На нее обращают внимание сразу два завидных жениха: московский пиарщик с поэтичным именем Виктор Онегин (Артем Ткаченко) и местный рубаха-парень и «Казанова» Дима (Алексей Демидов). Выбор у девушки непростой - светлое, беспроблемное будущее или приключения без ограничений и неизвестное завтра. На фоне этого любовного треугольника обнаруживается горячий южный парень Бернард, который страстно хочет жениться на американке, женоненавистник Михалыч, в которого безответно влюблена местная повариха, московский хипстер Тихон и скромная девушка Аля, а также ее ворчливый дед, который потерял свою любовь много лет назад и никак не может ее забыть. В общем персонажей тут на любой вкус и возраст. Все они, как и герои «Дома 2», не только ищут, но и пытаются построить свою любовь, отдаваясь этому занятию на полную катушку.

Кадр из фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Авторы фильма намеренно не трогали непростую политическую ситуацию вокруг полуострова Крым и, к сожалению, не уделили должного внимания пейзажам этой местности. Весь фильм зрители наблюдают местные рестораны, процесс стройки моста, рынок, но такое можно снять где угодно, а хотелось увидеть что-то сродни «Ешь. молись. Люби», чтобы после сеанса захотелось отправиться неважно куда и обрести спокойствие, счастье и любовь.

Кадр из фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Пока сложно сказать, какая судьба ждёт «Крымский мост» в кино, но вот когда дело дойдёт до телевизионных показов, то работа Кеосаяна станет непременным атрибутом семейных вечеров. Угодить авторы попытались всем. Для взрослых есть параллели с советским кино, для парочек –красивые истории любви, а молодёжи могут понравится сами герои с незамутненным разумом и желанием двигаться только вперёд. Фильм обязательно найдет свою аудиторию, порадует солнечными кадрами, забавными героями и верой в то, что каждый достоин любви и обязательно встретит ее, даже порой когда совсем этого не ждешь. Картина «Крымский мост» снята для безнадежных романтиков и тех, кто любит свою страну. А найти в ней недостатки очень легко, достаточно просто пристально вглядеться в персонажей, вслушаться в их диалоги и разобрать сценарий по кусочкам. Но делать это почему-то не хочется.

Анна Пермякова

В прокате с 1 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!»