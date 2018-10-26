«Только не они»: Рецензия Киноафиши

Очень страшное кино россйиского разлива

Оторвавшись по полной на вечеринке «Конец света», ботаник, мажор, стерва и рокер обнаруживают, что их город в руинах. Чтобы разобраться, в чем дело, они вместе с блондинкой, психом и бунтаркой едут туда, где все началось. Оказывается, что на город упал метеорит и теперь он захвачен зеками. По нему перемещается монстр с топором, а чтобы все вернуть на свои места, героям нужно отыскать сумку ботаника. В ней есть записи его деда, которые должны им помочь. Для ускорения нахождения «артефакта» они разделяются. Это делает их еще более лакомыми кусочками для тех, кто мародерствует в руинах.

Кадр из фильма «Только не они»

«Только не они» начинается с забавных 3D титров, которые представляют зрителям всех тех, кто «повинен» в хорошем настроении и полном разгильдяйстве, творящемся на экране. Утрированные герои, с которыми зрителей знакомят на протяжении первого получаса картины, специально разговаривают шаблонными фразами, поступают так, будто у них никогда не было телевизоров, а кино они принципиально не смотрят. А главное, что создатели при всем при этом получают огромное удовольствие, разрушая все стереотипы и громя город героев, как будто он выстроен из конструктора Lego.

Кадр из фильма «Только не они»

Снимал свою дебютную работу Александр Бойков в родном ему городе Тольятти. Чтобы не покушаться на столичные высотки и публику, да и побаловать местных жителей вниманием прессы и кинематографистов. И спецэффекты в фильме неплохие, дома рушатся эффектно, и землетрясения, постоянно происходящие вследствии цепи событий, забирают что-то с собой под землю. «Только не они» не получились очередной версией «Самого лучшего фильма» и «Зомбоящика», хотя и нового «Очень страшного кино» тоже, к сожалению, не вышло. Вышло нечто среднее, то, за что мы так любим Голливуд и почему все еще ходим на заграничные фильмы в кино – ради аттракциона, узнаваемых персонажей и цитат, которые потом с легкостью входят в реальную жизнь. Не обошли стороной «Только не они» все популярные жанры, Джека Воробья, Лару Крофт и девушку с татуировкой дракона, токсичные отходы и психологические группы.

Кадр из фильма «Только не они»

Возглавили отряд спасителей планеты: внук Владимира Стеклова, тоже засветившегося в проекте, Данила («У ангела ангина»), изобразивший мажора, никогда не снимающего очки и бейсболку, Полина Максимова («Без меня»), воплотившая на экране образ настоящей блондинки, Юлия Хлынина («Купи меня») предстала перед зрителями настоящей стервой. А еще в совсем небольших ролях здесь засветились: Никита Тарасов («Кухня»), Александр Семчев («Последний богатырь»), Сергей Белоголовцев («Духless») и многие другие.

Кадр из фильма «Только не они»

«Только не они» получились неким подобием «Апостола» Гарета Эванса, здесь тоже постоянно хочется восклицать и удивляться наглости и целеустремленности создателей. У них постоянно есть козыри в рукавах, которыми они и пользуются. Визуально и музыкально к фильму почти не придраться, а вот со сменой дня и ночи здесь творится, как и с некоторыми переходами сцен от одной к другой, черт знает что. Игра в «Мальчишник в Вегасе» (герои пытаются найти то, что потеряли в ходе пьянки) и сериал «Чернобыль» (без прыжков во времени и здесь не обошлись) создателям, конечно, удались, и даже заявка на продолжение имеется. Но вот с косяками, которые постоянно вылезают то тут, то там, надо что-то делать, особенно, если действительно есть желание вернуть главных героев на большие экраны. Хотя даже если это и не получится, они прекрасно могут переместиться на малые экраны или вообще в формат вебсерилов, с короткими репортажами о том, что они опять успели натворить.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Только не они»